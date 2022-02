PRINCIPAIS NOTÍCIAS

REINO UNIDO MONARQUIA: Elizabeth II celebra 70 anos de reinado e quer que Camilla seja rainha consorte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MARROCOS MENINO: Marrocos comovido pela morte trágica do 'pequeno Rayan'

UCRÂNIA RÚSSIA: Ucrânia tenta amenizar risco de invasão russa após advertência de Washington

=== REINO UNIDO MONARQUIA ===

LONDRES:

Elizabeth II celebra 70 anos de reinado e quer que Camilla seja rainha consorte

A rainha Elizabeth II celebra neste domingo (6), em cerimônia íntima, 70 anos de reinado e marcou o momento com o inesperado anúncio de que quer que Camilla, a esposa do príncipe Charles, seja rainha consorte quando, chegado o momento, seu filho se tornar rei.

(jubileu realeza gente GB, Central, 657 palavras - já transmitida)

LONDRES:

Em busca da sobremesa perfeita para o jubileu da rainha Elizabeth II

"Seria uma grande honra!", exclama Samantha Smith, uma entre os muitos britânicos que se dedicaram a criar uma sobremesa perfeita para comemorar o 70º aniversário do reinado de Elizabeth II, tema de um concurso popular.

(aniversário realeza gente GB gastronomia, Reportagem, 551 palavras - já transmitida)

LONDRES:

As grandes datas na vida e no reinado de Elizabeth II

Veja as datas importantes da vida e do reinado da rainha Elizabeth II, que no próximo domingo completará 70 anos no trono, fato sem precedentes na monarquia britânica.

(realiza gente GB, Cronologia, 694 palavras - já transmitida)

LONDRES:

Britânicos homenageiam a rainha, reconhecida por 'unir pessoas'

As pessoas em frente ao Palácio de Buckingham são unânimes: a rainha Elizabeth II, que celebra este domingo (6) 70 anos de reinado, "une as pessoas" e "encarna os valores do país".

(realeza gente GB, Reportagem, 442 palavras - já transmitida)

LONDRES:

Camilla, da sombra como segunda esposa à futura rainha

Camila, segunda esposa do príncipe Charles, durante muito tempo pouco apreciada, demorou para conquistar o coração dos britânicos antes de se tornar uma peça-chave da monarquia, destinada agora a ser rainha consorte.

(Gb monarquia gente jubileu, Perfil, 450 palavras - a ser transmitida)

=== MARROCOS MENINO ===

IGHRAN:

Marrocos comovido pela morte trágica do 'pequeno Rayan'

Marrocos chora neste domingo (6) a morte do pequeno Rayan, preso durante cinco dias no fundo de um poço profundo em uma região pobre do norte do reino alauita, um drama humano que comoveu o mundo todo por meio das redes sociais.

(Marrocos acidente poço Rayan, 675 palavras - já transmitida)

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

WASHINGTON:

Ucrânia tenta amenizar risco de invasão russa após advertência de Washington

A Ucrânia demonstrou neste domingo (6) desconfiar de "previsões apocalípticas", considerando que as possibilidades de uma "solução diplomática" com a Rússia são "muito superiores" às de uma "escalada" militar, após alertas dos EUA sobre a ameaça de uma invasão russa em larga escala.

(EUA conflito Rússia diplomacia espionagem Ucrânia defesa, Central, 604 palavras - já transmitida)

BERLIM:

Chanceler alemão viajará a Washington para reafirmar apoio na crise ucraniana

O chanceler alemão Olaf Scholz, que diz ser complacente em relação a Moscou, visitará Washington na segunda-feira para esclarecer dúvidas sobre a posição da Alemanha sobre a crise ucraniana.

(EUA conflito Rússia diplomacia gás Alemanha Ucrânia, Apresentação, 571 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Costa Rica elege presidente entre 25 candidatos e sem favoritos

A Costa Rica começou a votar neste domingo (6) para eleger um novo presidente entre 25 candidatos e sem nenhum favorito para se encarregar da crise econômica que afeta uma das democracias mais estáveis da América Latina, o que faz prever um segundo turno em 3 de abril.

(CostaRica eleições política economia Congresso, Central, 677 palavras - já transmitida)

-- ÁFRICA

ADIS ABEBA:

União Africana suspende debate sobre status de Israel e condena golpes de Estado

O debate previsto para este domingo (6) na cúpula da União Africana (UA) sobre o status de Israel nesta organização foi "suspenso" e em seu lugar será criado um comitê sobre este assunto polêmico para os 55 Estados-membros, informaram fontes diplomáticas.

(diplomacia cúpula África Israel UA, 388 palavras - já transmitida)

MAHANORO:

Ciclone Batsirai deixa seis mortos em Madagascar e milhares de deslocados

Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 48.000 foram deslocadas em Madagascar com a passagem do ciclone Batsirai, que tocou solo na noite de sábado nesta ilha do oceano Índico, informou neste domingo (6) a Agência de Gestão de Desastres do país.

(clima meteorologia tempestade emergência Madagascar ciclone, Central, 535 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO:

TEERÃ:

Chefe de 'grupo terrorista' com base nos EUA é julgado em Teerã

O líder de um "grupo terrorista" com sede nos EUA acusado de planejar um ataque mortal no Irã em 2008 compareceu a um tribunal de Teerã no domingo (6), disse a Autoridade Judicial iraniana.

(EUA justiça Irã prisioneiros atentado, 402 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BERLIM:

Festival de Cinema de Berlim volta a se abrir ao público, com precauções

O Festival de cinema de Berlim se abre ao público novamente a partir de quinta-feira, mas com capacidades reduzidas e um calendário de apenas sete dias, para tentar evitar a ameaça do coronavírus.

(Alemanha cinema França Espanha Latam, Apresentação, 400 palavras - a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

- Acompanhamento da Copa da África

- Acompanhamento do Mundial de Clubes

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags