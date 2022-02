Napoli vence Venezia (2-0) e fica a um ponto da líder Inter de Milão; líder do Italiano

O nigeriano Victor Oshimen, que marcou um gol em sua primeira partida como titular em dois meses e meio, levou o Napoli (agora 2º colocado) a uma valiosa vitória (2-0) sobre o Venezia (18º), permitindo que sua equipe fique a apenas um ponto do líder Inter de Milão, neste domingo pela 24ª rodada da Serie A.

Antes de receber os 'nerazzurri' no estádio Diego Maradona no próximo fim de semana, o Napoli abriu o placar com um gol de Osimhen no segundo tempo (59) e depois garantiu a vitória no último suspiro (90+10) por meio de Andrea Petagna.

Os napolitanos aproveitaram assim a derrota de sábado do líder Inter de Milão (2 a 1) no clássico contra o Milan (3º), que agora está empatado em pontos com o Napoli (2º).

Osimhen, com uma cabeçada, mostrou que está de volta com confiança no jogo aéreo, dois meses e meio após uma forte pancada na cabeça. Ele não era titular desde 21 de novembro, mas em janeiro já vinha ganhando ritmo como reserva.

"É bom começar jogando a partida, eu estava pronto para começar (como titular) e obviamente começar com um gol", sorriu Osimhen, que marcou seu sexto gol nesta Serie A e o primeiro desde meados de outubro.

Com esta quarta vitória consecutiva na Serie A, o Napoli adiciona ainda mais emoção ao campeonato em sua caça à Inter, que continua com uma vantagem de pontos sobre seus dois perseguidores mais próximos e além disso tem um jogo a menos.

"A Inter é um adversário difícil, não vai ser fácil (ganhar no próximo sábado no duelo direto com o líder), mas demos um passo na direção certa, rumo ao nosso objetivo. Sim, o Scudetto é um dos objetivos da temporada", disse Osimhen ao DAZN.

O trio do topo da tabela está agora isolado após a surpreendente derrota da Atalanta (4ª a 10 pontos da Inter) em casa por 2 a 1 diante do Cagliari (17º), que venceu graças a dois gols do uruguaio Gastón Pereiro (50 e 68).

A Atalanta jogou com um a menos desde a expulsão aos 53 minutos do goleiro argentino Juan Musso, em um lance envolvendo p próprio Pereiro.

O gol de empate provisório do argentino José Luis Palomino (64) não bastou para a equipe comandada por Gian Piero Gasperini, que voltou a ficar atrás no placar logo em seguida.

A Atalanta sofreu sua quarta derrota em onze jogos em casa (contra quatro empates e apenas três vitórias).

Na última partida deste domingo, a Juventus subiu para o quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, superando a Atalanta por dois pontos e oito atrás da líder Inter. A equipe de Turim conseguiu essa ascensão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Hellas Verona.

Vlahovic (de 22 anos), ex-Fiorentina e recentemente contratado pela 'Juve', foi decisivo com as novas cores já na estreia, marcando logo aos 12 minutos, após receber um passe do argentino Paulo Dybala.

Com esse gol, Vlahovic, vestindo a camisa 7 que Cristiano Ronaldo usava até à sua saída em agosto para o Manchester United, chegou a seu 18º tento nesta temporada na Serie A e o primeiro com a Juventus.

"É importante marcar gols, mas quero ser melhor em todos os aspectos do jogo, em geral, no passe, na mentalidade, em tudo que possa ajudar o time", disse Vlahovic ao DAZN.

O segundo gol da 'Vecchia Signora' foi marcado pelo suíço Denis Zakaria (61), também estreante e que aproveitou uma assistência de Álvaro Morata, após uma grande jogada individual do espanhol.

Em outro jogo deste domingo a Udinese (14ª) derrotou o Torino (10º) em casa com dois gols de jogadores argentinos nos acréscimos.

Quando tudo indicava que haveria um empate em 0 a 0, os anfitriões venceram graças ao lateral-direito Nahuel Molina (90 + 3) e do meia-atacante Ignacio Pussetto, de pênalti (90 + 7).

--- Jogos da 24ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Roma - Genoa 0 - 0

Inter - Milan 1 - 2

Fiorentina - Lazio 0 - 3

- Domingo:

Atalanta - Cagliari 1 - 2

Bologna - Empoli 0 - 0

Sampdoria - Sassuolo 4 - 0

Unione Venezia - Napoli 0 - 2

Udinese - Torino 2 - 0

Juventus - Hellas Verona 2 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Salernitana - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 53 23 16 5 2 54 19 35

2. Napoli 52 24 16 4 4 45 16 29

3. Milan 52 24 16 4 4 49 26 23

4. Juventus 45 24 13 6 5 36 21 15

5. Atalanta 43 23 12 7 4 45 28 17

6. Lazio 39 24 11 6 7 49 39 10

7. Roma 39 24 12 3 9 40 30 10

8. Fiorentina 36 23 11 3 9 41 33 8

9. Hellas Verona 33 24 9 6 9 43 40 3

10. Torino 32 23 9 5 9 30 23 7

11. Empoli 30 24 8 6 10 37 47 -10

12. Sassuolo 29 24 7 8 9 39 42 -3

13. Bologna 28 23 8 4 11 29 37 -8

14. Udinese 27 23 6 9 8 33 36 -3

15. Spezia 25 23 7 4 12 24 42 -18

16. Sampdoria 23 24 6 5 13 33 41 -8

17. Cagliari 20 24 4 8 12 24 45 -21

18. Unione Venezia 18 23 4 6 13 20 42 -22

19. Genoa 14 24 1 11 12 20 45 -25

20. Salernitana 10 22 3 2 17 14 53 -39

