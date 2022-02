Marinha da Tunísia resgata 163 migrantes no litoral do país

A Marinha da Tunísia resgatou no sábado 163 imigrantes, entre eles mulheres e crianças, na costa de Sfax (centro-leste da Tunísia), informou o Ministério da Defesa neste domingo (6).

"No marco de uma operação conjunta com a Guarda Costeira, uma unidade da Marinha resgatou no sábado 163 migrantes clandestinos (um marroquino e 162 tunisianos)" na costa de Sfax, disse o Ministério em um comunicado.

Sfax é um importante ponto de saída para a Europa. Após o resgate, os migrantes foram levados ao porto pesqueiro da cidade, onde a Guarda Costeira se encarregou deles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo declararam os próprios migrantes, no grupo havia pessoas de entre 8 e 48 anos. E dentro do grupo, que zarpou da costa de Sfax na sexta-feira à noite, havia 9 mulheres e 16 crianças.

Segundo o Fórum Tunisiano de Direitos Econômicos e Sociais, nos primeiros nove meses de 2021, a Guarda Costeira tunisiana interceptou cerca de 19.500 migrantes que tentavam cruzar o Mediterrâneo.

ayj-fka/rm/sag/eg/aa

Tags