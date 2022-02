Macron conversa com Johnson e Stoltenberg antes de visitar Moscou e Kiev

O presidente francês Emmanuel Macron conversou por telefone no sábado sobre a crise na Ucrânia com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o chefe da Otan Jens Stoltenberg, antes de viajar para Moscou e Kiev, informou seu gabinete.

As conversas separadas ocorreram "no contexto das consultas constantes entre aliados sobre as tensões entre Ucrânia e Rússia", informou o Eliseu.

Macron insistiu com Stoltenberg "na necessidade de continuar trabalhando para encontrar, por meio do diálogo, um caminho para a desescalada" das tensões, acrescentou o Eliseu.

O governante francês tentará avançar neste tema durante suas reuniões com os presidentes Vladimir Putin na segunda-feira em Moscou e com Volodymyr Zelensky na terça-feira em Kiev.

Enquanto isso, Johnson informou Macron sobre sua visita desta semana a Kiev, onde se referiu às tropas russas implantadas na fronteira como um "perigo claro e presente" para Ucrânia.

Os governos ocidentais acusaram a Rússia de reunir cerca de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, antecipando uma potencial invasão, e alertaram para duras sanções contra Moscou se atacar o país vizinho.

Macron, Stoltenberg e Johnson prometeram permanecer em contato estreito nos próximos dias enquanto Macron realiza sua gestão diplomática.

O Eliseu informou que Macron também conversou com Johnson sobre a questão conflituosa da travessia de migrantes pelo Canal da Mancha, depois que mais de 51.000 pessoas tentaram chegar no ano passado ao Reino Unido partindo da França e mais de 28.000 conseguiram, segundo dados britânicos.

