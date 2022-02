Justiça iraquiana suspende candidatura de um dos favoritos à eleição presidencial

A Suprema Corte Federal do Iraque suspendeu neste domingo (6) "temporariamente" a candidatura do ex-ministro curdo Hoshyar Zebari, um dos favoritos à presidência, às vésperas da votação dos deputados para eleger o novo chefe de Estado.

O mais alto tribunal do Iraque disse que membros do Parlamento - que elegem o presidente do país - solicitaram se pronunciar sobre uma denúncia de que a candidatura de Zebari é "inconstitucional" devido a acusações de corrupção.

A suspensão de Zebari é "temporária" enquanto o tribunal analisa o caso, segundo esta decisão, anunciada às vésperas de uma sessão parlamentar na qual os 329 deputados devem eleger o novo presidente da República.

Zebari é um alto membro do influente Partido Democrático do Curdistão (PDK).

Primeira força no Parlamento iraquiano com 73 deputados, o movimento do líder xiita Moqtada Sadr, que retirou seu apoio a Zebari na sexta-feira, anunciou que vai boicotar a sessão de amanhã.

