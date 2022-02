Joni Mitchell também removerá músicas do Spotify

Cantora e compositora canadense seguiu apelo de Neil Young de tirar obras do catálogo após a gigante do streaming musical manter no ar um controverso podcast acusado de disseminar informações falsas sobre a covid-19.A estrela do rock canadense Joni Mitchell seguiu o chamado de seu compatriota Neil Young e disse nesta sexta-feira (28/01) que vai retirar suas músicas do catálogo do Spotify por não concordar com a política da empresa de manter no ar um controverso podcast negacionista. No começo desta semana, o cantor e compositor Neil Young ameaçou remover da plataforma suas obras caso o Spotify não tirasse do ar o The Joe Rogan Experience, frequentemente acusado de disseminar informações falsas sobre a covid-19 e vacinas. A empresa de streaming não acatou o pedido, lamentou a decisão de Young e começou a remover os álbuns do catálogo. Joni Mitchell é a primeira musicista de destaque a seguir o chamado de Young para participar da ação. "Pessoas irresponsáveis ​​estão espalhando mentiras que estão custando vidas", disse Mitchell, de 78 anos, em uma mensagem postada em seu site. "Sou solidária a Neil Young e às comunidades científicas e médicas globais nesta questão". Embora Mitchell não tenha lançado recentemente nenhum hit, várias de suas músicas, particularmente Big Yellow Taxi e A Case of You, são muito populares no Spotify. Ela tem cerca de 3,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Young e Mitchell contraíram poliomielite na infância, quando as vacinas contra o vírus ainda não eram amplamente disponíveis. Podcast negacionista O podcast de Joe Rogan é um dos de maior sucesso do mundo e acumula milhões de reproduções. Em 2020, o comediante, que também é especialista em lutas e comentarista de UFC, assinou um contrato exclusivo de cerca de 100 milhões de dólares com o Spotify. Em seu podcast, que tem mais de 10 anos, ele já entrevistou nomes como Elon Musk, Bernie Sanders, Macauley Culkin, Jay Leno e o brasileiro Rafinha Bastos. No entanto, recentemente, Rogan vem sendo acusado de ter desencorajado a vacinação entre os jovens e de ter pressionado pelo uso da ivermectina contra o coronavírus, um remédio para vermes sem comprovação científica nenhuma contra a covid-19. Ele também já foi acusado de dar palco para extremistas. No mês passado, o comediante entrevistou Robert Malone, que foi banido do Twitter por divulgar informações erradas sobre o coronavírus. Centenas de cientistas e especialistas médicos assinaram uma carta aberta ao Spotify, dizendo que Rogan "difundiu repetidamente alegações enganosas e falsas em seu podcast, provocando desconfiança na ciência e na medicina" e "espalhou uma série de teorias da conspiração infundadas". Spotify lamenta decisão de Young Em sua defesa, o Spotify disse que deseja que "todo o conteúdo de música e áudio do mundo esteja disponível para os usuários". A empresa alega que conta com "políticas de conteúdo detalhadas" e que removeu "mais de 20.000 episódios de podcasts relacionados à covid desde o início da pandemia". De acordo com o jornal britânico The Guardian, a participação do Spotify no mercado de música dos EUA subiu de 7% em 2010 para 83% em 2020. Essa relevância certamente desencoraja músicos a se afastarem da plataforma, mesmo que discordem de certas políticas da empresa. Outro fator complicador é que muitas grandes estrelas cederam o controle sobre suas músicas ao vender seus direitos de publicação. No ano passado, Young vendeu metade dos direitos de seu catálogo para a Hipgnosis. Young agradeceu a sua gravadora, Reprise, de propriedade da Warner Music Group, que consentiu que as músicas fossem retiradas do Spotify. "Obrigado Warner Brothers por ficar comigo e levar o golpe, perdendo 60% da minha receita mundial de streaming em nome da verdade", escreveu ele. O cantor indicou que os fãs migrassem para plataformas rivais do Spotify, como Amazon Music e Apple Music, e agradeceu aqueles que elogiaram sua posição contra a empresa: "Nunca senti tanto amor vindo de tanta gente". le (ap, afp, ots)