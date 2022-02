Dortmund, sem Haaland, é goleado (5-2) em casa pelo Leverkusen e Bayern dispara

Sem o seu atacante norueguês Erling Haaland, lesionado, o Borussia Dortmund (2º) foi goleado por 5 a 2 em seu estádio pelo Bayer Leverkusen (3º) na 21ª rodada da Bundesliga, o que deixa o líder Bayern de Munique abrir uma vantagem de nove pontos.

A equipe bávara, que venceu o RB Leipzig por 3 a 2 no sábado, sai deste fim de semana ainda mais fortalecida. O Bayer Leverkusen está quase cinco pontos atrás do Borussia Dortmund, mas ainda tem 14 pontos a menos que o Bayern.

"Foi um dia catastrófico para nós. Não é hora de falar sobre o Bayern, temos outros problemas no momento", disse o capitão Marco Reus ao DAZN após a derrota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe visitante abriu o placar graças a um gol contra do zagueiro suíço Manuel Akanki (10), mas o zagueiro holandês Jeremie Frimpong também mandou a bola para sua própria baliza pouco depois (16).

O Bayer Leverkusen reagiu e foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols (3-1), graças a Florian Wirtz (20) e Robert Andrich (28).

No segundo tempo, o abatido Borussia Dortmund ainda viu Jonathan Tah marcar marcar o quarto (53) e o francês Moussa Diaby (87) ampliar para 5 a 1.

Sem chances reais de reação, o time da casa aliviou a humilhação com um gol do atacante Steffen Tigges (89).

"É uma derrota amarga. Falar é uma coisa, mas temos que colocar as coisas em prática", disse o técnico do Borussia Dortmund Marco Rose, que havia prometido um desempenho defensivo mais sólido antes do jogo.

-- Jogos da 21ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Hertha Berlim - Bochum 1 - 1

- Sábado:

Arminia Bielefeld - B. Moenchengladbach1 - 1

Augsburg - 1. FC Union Berlin 2 - 0

Colônia - Freiburg 1 - 0

Mainz - Hoffenheim 2 - 0

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2 - 3

Bayern de Munique - RB Leipzig 3 - 2

- Domingo:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen2 - 5

Wolfsburg - Greuther Furth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 21 17 1 3 68 21 47

2. Borussia Dortmund 43 21 14 1 6 54 36 18

3. Bayer Leverkusen 38 21 11 5 5 54 34 20

4. 1. FC Union Berlin 34 21 9 7 5 29 27 2

5. Freiburg 33 21 9 6 6 33 24 9

6. Colônia 32 21 8 8 5 33 34 -1

7. RB Leipzig 31 21 9 4 8 40 26 14

8. Hoffenheim 31 21 9 4 8 41 34 7

9. Eintracht Frankfurt 31 21 8 7 6 33 32 1

10. Mainz 30 21 9 3 9 30 23 7

11. Bochum 25 21 7 4 10 20 30 -10

12. B. Moenchengladbach 23 21 6 5 10 27 38 -11

13. Hertha Berlim 23 21 6 5 10 23 43 -20

14. Arminia Bielefeld 22 21 4 10 7 21 27 -6

15. Augsburg 22 21 5 7 9 22 35 -13

16. Wolfsburg 21 20 6 3 11 17 32 -15

17. Stuttgart 18 21 4 6 11 24 38 -14

18. Greuther Furth 10 20 2 4 14 17 52 -35

./bds/bur-cpb/rsc/dr/aam

Tags