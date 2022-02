Barcelona vence Atlético de Madrid (4-2) e entra na 'zona da Champions'

O Barcelona conquistou uma vitória muito importante na sua luta pelas posições na Liga dos Campeões, por 4 a 2, contra um rival direto, o Atlético de Madrid, de quem tomou o quarto lugar neste domingo, no jogo de destaque da 23ª rodada do campeonato espanhol.

Esse quarto lugar é o último na espanha que garante vaga na próxima Champions e o Barça, sobrecarregado por seu mau início de temporada, tem esse objetivo como prioridade devido à sua complicada situação financeira.

Jordi Alba (aos 10 minutos), Gavi (21), o uruguaio Ronald Araújo (43) e o brasileiro Dani Alves (49) marcaram os gols do Barça no Camp Nou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Atlético saiu na frente aos 8 minutos com um gol do belga Yannick Carrasco e o uruguaio Luis Suárez diminuiu de cabeça aos 59, marcando o segundo de sua equipe.

Nem esse gol do 'Pistolero' uruguaio, ex-jogador do Barça, nem a expulsão de Daniel Alves aos 68 minutos permitiram que o Atlético reagisse e se aproximasse ao menos do empate.

O gol de Alba veio com um espetacular voleio assistido por Alves, surpreendendo Jan Oblak. Adama Traoré, recém-contratado, estreou dando uma assistência para o gol de Gavi, que marcou de cabeça.

Gerard Piqué cabeceou no travessão pouco antes do intervalo e Ronald Araújo aproveitou o rebote para marcar. O gol de Alves veio após uma bola tocada por Jordi Alba.

Após as decepções de janeiro com as derrotas para o Real Madrid nas semifinais da Supercopa da Espanha e diante do Athletic Bilbao nas oitavas de final da Copa do Rey, o Barça recuperou a confiança ao emendar duas vitórias consecutivas na LaLiga.

Tudo isso antes de visitar o Espanyol em um dérbi na próxima semana e já receber o Napoli nas oitavas de final da Liga Europa, torneio que disputa após ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Camp Nou, o Atlético teve interrompida sua recuperação que havia esboçado com a vitória sobre o Valencia, em 22 de janeiro. Pouco antes, os 'colchoneros' também haviam sido eliminados nas semifinais da Supercopa da Espanha (contra o Athletic) e também haviam sido eliminados nas oitavas da Copa do Rei (pela Real Sociedad).

A última vitória fora de casa do Atlético de Madrid remonta ao final de novembro, quando goleou o Cádiz fora de casa por 4 a 1.

Tanto Barça quanto Atlético estão longe da luta pelo título nesta temporada, pois estão provisoriamente a 12 e 14 pontos do líder Real Madrid, que recebe o Granada (16º) na última partida deste domingo.

No primeiro jogo do dia, a Real Sociedad (6ª) empatou em 0 a 0 com o Valencia (11º).

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Levante 3 - 0

- Sábado:

Elche - Alavés 3 - 1

Mallorca - Cádiz 2 - 1

Celta Vigo - Rayo Vallecano 2 - 0

Osasuna - Sevilla 0 - 0

- Domingo:

Valencia - Real Sociedad 0 - 0

Barcelona - Atlético de Madrid 4 - 2

Betis - Villarreal

(17h00 GMT-3) Real Madrid - Granada

- Segunda-feira:

(17h00 GMT-3) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 22 15 5 2 47 20 27

2. Sevilla 47 23 13 8 2 34 16 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

5. Atlético de Madrid 36 22 10 6 6 38 30 8

6. Real Sociedad 35 22 9 8 5 22 21 1

7. Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 13

8. Athletic Bilbao 31 22 7 10 5 21 17 4

9. Rayo Vallecano 31 22 9 4 9 27 24 3

10. Celta Vigo 30 23 8 6 9 28 25 3

11. Valencia 30 23 7 9 7 35 36 -1

12. Osasuna 29 23 7 8 8 22 27 -5

13. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

14. Elche 26 23 6 8 9 26 31 -5

15. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

16. Granada 24 22 5 9 8 26 33 -7

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 18 23 3 9 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

./bds/bur-pve/dr/rsc/aam

Tags