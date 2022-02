Sevilla empata (0-0) com Osasuna e Real Madrid pode disparar na liderança do Espanhol

O Sevilla, segundo colocado, perdeu forças e ficou apenas no empate sem gols (0-0) em sua visita ao Osasuna (12º), neste sábado na partida de maior destaque do dia pela 23ª rodada da LaLiga espanhola.

O croata Ivan Rakitic teve a chance de garantir a vitória em um pênalti nos acréscimos (90+3) mas Sergio Herrera adivinhou o canto e ele errou a cobrança.

Desta forma, a equipe andaluza ficou provisoriamente a três pontos do líder, o Real Madrid, que tem boas chances de aumentar a vantagem para seis, se vencer o Granada (16º) neste domingo no Santiago Bernabéu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seria a melhor maneira de o Real Madrid curar suas feridas após a eliminação de quinta-feira diante do Athletic Bilbao nas quartas de final da Copa do Rei.

O Sevilla emendou um quarto jogo consecutivo sem vencer.

Desde a derrota por 2 a 1 e a eliminação para o Betis em meados de janeiro nas oitavas de final da Copa do Rei, o Sevilla registrou três empates seguidos na LaLiga. O time continua em segundo na tabela, mas perde ritmo em sua perseguição ao Real Madrid.

No jogo deste sábado em Pamplona, o Sevilla tentou várias vezes, sem sucesso.

O marroquino Youssef En Nesyri (64) e o mexicano Jesús Corona (70) tiveram duas das oportunidades mais claras no segundo tempo.

'Tecatito' Corona tinha começado como reserva mas logo entrou em campo, aos 6 minutos, no lugar do argentino Gonzalo Montiel, que se machucou.

O francês Anthony Martial, recém-chegado do Manchester United, foi titular e estreou com as novas cores do Sevilla. Ele jogou 77 minutos, mas não conseguiu marcar.

-- Jogos da 23ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Levante 3 - 0

- Sábado:

Elche - Alavés 3 - 1

Mallorca - Cádiz 2 - 1

Celta Vigo - Rayo Vallecano 2 - 0

Osasuna - Sevilla 0 - 0

- Domingo:

(10h00) Valencia - Real Sociedad

(12h15) Barcelona - Atlético de Madrid

(14h30) Betis - Villarreal

(17h00) Real Madrid - Granada

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 22 15 5 2 47 20 27

2. Sevilla 47 23 13 8 2 34 16 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Atlético de Madrid 36 21 10 6 5 36 26 10

5. Barcelona 35 21 9 8 4 32 23 9

6. Real Sociedad 34 21 9 7 5 22 21 1

7. Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 13

8. Athletic Bilbao 31 22 7 10 5 21 17 4

9. Rayo Vallecano 31 22 9 4 9 27 24 3

10. Celta Vigo 30 23 8 6 9 28 25 3

11. Valencia 29 22 7 8 7 35 36 -1

12. Osasuna 29 23 7 8 8 22 27 -5

13. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

14. Elche 26 23 6 8 9 26 31 -5

15. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

16. Granada 24 22 5 9 8 26 33 -7

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 18 23 3 9 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

./bds/bur/dr/aam

Tags