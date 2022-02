Monaco derrota Lyon (2-0) e se aproxima do G3 no campeonato francês

O Monaco continua no rastro das primeiras posições, depois de derrotar o Lyon (8º) por 2 a 0 neste sábado, no Principado, pela 23ª rodada da Ligue 1 e subir provisoriamente ao quarto lugar.

Os gols do Monaco foram marcados pelo brasileiro Jean Lucas logo aos 2 minutos e Wissam Ben Yedder (27). Este último se consolidou no topo da artilharia (14 gols), ao ampliar sua vantagem para dois gols sobre seu perseguidor mais próximo, o canadense Jonathan David (Lille), que tem 12.

Com 36 pontos, os monegascos estão a seis do Nice (3º), a sete do Olympique de Marselha (2º), que venceu o Angers (12º) por 5 a 2 na sexta-feira, e a dezessete do líder Paris Saint-Germain.

No entanto, Strasbourg (5º) e Rennes (6º) podem ultrapassar o Monaco em suas respectivas partidas contra Nantes (10º) e Brest (13º).

Já o Montpellier se manteve na sétima posição, empatado com o Lyon em pontos, depois de perder para o Saint Etienne (19º) por 3 a 1.

Graças à sua vitória, o tradicionalíssimo Saint-Etienne manteve sua reação, deixou de ser o lanterna e agora tem um ponto a mais que o Lorient, que neste domingo enfrenta o Lens (9º) em casa.

O líder isolado PSG enfrentará o atual campeão Lille (11º) neste domingo buscando se recuperar depois de ser eliminado da Copa da França na segunda-feira diante do Nice nos pênaltis.

Neymar, que se recupera de uma torção no tornozelo, está fora, assim como o argentino Mauro Icardi, com problemas nos pés, anunciou o clube parisiense neste sábado.

O astro brasileiro "recebeu um suplemento terapêutico hoje (sábado), pelo qual continuará trabalhando na academia por 48 horas antes de retomar seu protocolo de recuperação parcial com o grupo", informou o PSG.

Neymar, que fez 30 anos neste sábado, perdeu os dois últimos meses de competição devido à entorse no tornozelo esquerdo, sofrida contra o Saint-Etienne (3-1) em 28 de novembro.

Apesar de ter começado a correr no gramado no dia 26 de janeiro, 'Ney' ainda não voltou aos treinos coletivos.

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Angers 5 - 2

- Sábado:

Saint-Etienne - Montpellier 3 - 1

Monaco - Lyon 2 - 0

- Domingo:

(09h00) Lorient - Lens

(11h00) Nice - Clermont-Ferrand FC

Troyes - Metz

Reims - Bordeaux

Strasbourg - Nantes

(13h00) Rennes - Brest

(16h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 22 16 5 1 46 18 28

2. Olympique de Marselha 43 23 12 7 4 36 20 16

3. Nice 42 22 13 4 5 36 18 18

4. Monaco 36 23 10 6 7 37 26 11

5. Strasbourg 35 22 10 5 7 44 29 15

6. Rennes 34 22 10 4 8 41 21 20

7. Montpellier 34 23 10 4 9 38 33 5

8. Lyon 34 23 9 8 6 31 30 1

9. Lens 33 22 9 6 7 36 31 5

10. Nantes 32 22 9 5 8 30 27 3

11. Lille 32 22 8 8 6 30 30 0

12. Angers 29 23 7 8 8 30 34 -4

13. Brest 28 22 7 7 8 28 33 -5

14. Reims 24 22 5 9 8 22 27 -5

15. Clermont-Ferrand FC 21 22 5 6 11 22 39 -17

16. Troyes 20 22 5 5 12 20 31 -11

17. Bordeaux 20 22 4 8 10 34 53 -19

18. Metz 19 22 4 7 11 24 43 -19

19. Saint-Etienne 18 23 4 6 13 22 44 -22

20. Lorient 17 22 3 8 11 18 38 -20

