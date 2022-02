Líder Bayern vence Leipzig (3-2) e abre nove pontos de vantagem sobre o Dortmund

O Bayern de Munique conquistou uma vitória valiosa, por 3 a 2 em casa sobre o RB Leipzig, e reforçou sua liderança na Bundesliga, neste sábado pela 21ª rodada.

O gigante da Baviera tem agora provisoriamente 9 pontos a mais que o vice-líder, o Borussia Dortmund, que no domingo recebe o Bayer Leverkusen (3º) no outro grande duelo deste fim de semana no campeonato alemão.

Thomas Müller (aos 12 minutos), Robert Lewandowski (44) e um gol contra de Josko Gvardiol (58) deram o triunfo ao Bayern neste sábado, enquanto o português André Silva (27) e Christopher Nkunku (53) marcaram os gols do Leipzig (7º) no Allianz Arena.

Após a derrota por 2 a 1 em casa para o Borussia Mönchengladbach, no dia 7 de janeiro, na retomada do campeonato após as férias de fim de ano, o Bayern agora soma três vitórias seguidas na Bundesliga, e resiste bem à pressão do Borussia Dortmund.

O astro norueguês do Dortmund, Erling Haaland, vai desfalcar seu time no jogo deste domingo, o que complica a tarefa do time amarelo, que precisa vencer para não ver o líder se afastar.

Na artilharia, Lewandowski ampliou sua vantagem na liderança, agora com 24 gols, seis a mais que o segundo, o tcheco Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Nos demais jogos deste sábado na Bundesliga, um destaque foi a derrota do Union Berlin (4º) por 2 a 0 em sua visita ao Augsburg (15º), que deixou assim o décimo sexto lugar (posição que na Alemanha obriga a disputar uma repescagem valendo a permanência na primeira divisão).

Apesar do revés, o Union Berlin continua nas posições da Liga dos Campeões, já que o Freiburg, quinto e com um ponto a menos, perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Colônia, que agora é sexto e está a apenas dois pontos da 'Zona da Champions'.

-- Jogos da 21ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hertha Berlim - Bochum 1 - 1

- Sábado:

Arminia Bielefeld - B. Moenchengladbach 1 - 1

Augsburg - 1. FC Union Berlin 2 - 0

Colônia - Freiburg 1 - 0

Mainz - Hoffenheim 2 - 0

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2 - 3

Bayern de Munique - RB Leipzig 3 - 2

- Domingo:

(11h30) Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

(13h30) Wolfsburg - Greuther Furth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 21 17 1 3 68 21 47

2. Borussia Dortmund 43 20 14 1 5 52 31 21

3. Bayer Leverkusen 35 20 10 5 5 49 32 17

4. 1. FC Union Berlin 34 21 9 7 5 29 27 2

5. Freiburg 33 21 9 6 6 33 24 9

6. Colônia 32 21 8 8 5 33 34 -1

7. RB Leipzig 31 21 9 4 8 40 26 14

8. Hoffenheim 31 21 9 4 8 41 34 7

9. Eintracht Frankfurt 31 21 8 7 6 33 32 1

10. Mainz 30 21 9 3 9 30 23 7

11. Bochum 25 21 7 4 10 20 30 -10

12. B. Moenchengladbach 23 21 6 5 10 27 38 -11

13. Hertha Berlim 23 21 6 5 10 23 43 -20

14. Arminia Bielefeld 22 21 4 10 7 21 27 -6

15. Augsburg 22 21 5 7 9 22 35 -13

16. Wolfsburg 21 20 6 3 11 17 32 -15

17. Stuttgart 18 21 4 6 11 24 38 -14

18. Greuther Furth 10 20 2 4 14 17 52 -35

