Em meio às lágrimas, tenista argentino Del Potro prepara despedida das quadras

O argentino Juan Martín del Potro, ex-número 3 do ranking mundial, deu a entender que sua aposentadoria do tênis está cada vez mais próxima, em entrevista coletiva que deu neste sábado, pouco antes de seu retorno ao ATP de Buenos Aires.

"É mais uma despedida do que um retorno", disse Del Potro entre lágrimas, sem conseguir segurar a emoção, horas antes de seu retorno ao grande circuito do tênis, após 32 meses de inatividade, que acontecerá em Buenos Aires, mas que também pode marcar sua despedida final das quadras.

Del Potro, campeão do US Open-2009, e integrante da equipe argentina que conquistou a Copa Davis-2016 e atual 757º no ranking, não joga desde junho de 2019, quando um problema de saúde foi agravado por uma fratura na patela direita que ele havia sofrido no Shanghai Masters 1000 de 2018.

"O joelho me faz viver um pesadelo. Venho tentando tratamentos, médicos há muitos anos e nunca imaginei me aposentar do tênis que não fosse jogando. Não poderia encontrar um torneio melhor do que o de Buenos Aires para fazer isso. Depois dessas semanas, vou olhar para o futuro", disse o jogador de 33 anos sobre a possibilidade de encerrar sua carreira profissional.

"É uma decisão difícil", comentou Del Potro, e embora não tenha confirmado a despedida de imediato, deixou claro que os problemas físicos ainda o acompanham e o impedem de completar uma volta bem sucedida ao circuito como já fez em pelo menos três oportunidades, para que Buenos Aires e Rio pudessem ver as últimas ocasiões para mostrar seus poderosos golpes de direita.

O anúncio de Del Potro gerou a reação imediata de outras grandes figuras do esporte, incluindo o ex-jogador de basquete argentino Emanuel Ginóbili, lenda do San Antonio Spurs na NBA, que lhe disse que "suas lágrimas são as de todos nós que amamos e estamos perto do esporte. Eu admiro e aprecio você. Tudo de bom, amigo!".

Outra lenda do tênis, Gabriela Sabatini, escreveu para ele: "gostamos muito de ver você jogar e você nos fez vibrar tantas vezes, obrigado por tudo que deu a esse esporte que tanto amamos. Hoje você tem uma vida pela frente e um longo caminho a percorrer, seja muito feliz sempre. Continuaremos compartilhando muitos outros momentos. Eu te amo".

