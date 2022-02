Dembélé é relacionado para jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid

Após ter sido afastado em janeiro, o jogador da seleção francesa Ousmane Dembélé foi incluído no elenco do Barcelona para o jogo da 23ª rodada da LaLiga contra o Atlético de Madrid deste domingo (12h15, horário de Brasília), conforme consta na escalação de jogadores publicada pelo clube catalão neste sábado.

Apesar dos reforços ofensivos do Barça no mercado de transferências de janeiro (Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang e Ferran Torres), Xavi decidiu ter Dembélé de volta, depois de ter insistido com ele para "renovar" seu contrato, que termina no final da temporada, ou que "deixe o clube" culé em 19 de janeiro.

Segundo a imprensa espanhola, foram os próprios dirigentes do Barça que deram a Xavi a opção de decidir sobre a escalação do francês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As circunstâncias fizeram com que não encontrássemos uma solução com Ousmane. Ele faz parte do elenco e não podemos dar um tiro no pé", explicou o treinador catalão durante uma coletiva de imprensa neste sábado.

"Há um mês tínhamos decidido uma coisa, mas as circunstâncias mudaram", insistiu.

"Ele é um jogador que pode nos ajudar a alcançar os objetivos da temporada", acrescentou Xavi, que confessou que entende "os torcedores catalães que estão magoados com o jogador", embora tenha pedido que "venham e incentivem Dembélé se ele tiver que jogar".

pve/iga/aam

Tags