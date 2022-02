Ciclone Batsirai se aproxima de Madagascar como 'ameaça muito séria'

O ciclone Batsirai deve chegar neste sábado (5) ao leste de Madagascar com fortes ventos e chuvas torrenciais que representam uma "ameaça muito séria" para milhões de pessoas no país insular.

Os habitantes se protegeram da chegada da tempestade com previsões de ventos de mais de 200 quilômetros por hora no país, que ainda se recupera da tempestade tropical mortal Ana do final de janeiro.

Após passar por Mauricio e atingir a ilha francesa de La Reunion com dois dias de chuva torrencial, Batsirai ficou a 250 quilômetros do leste de Madagascar na manhã deste sábado, segundo a agência meteorológica francesa Meteo-France.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Batsirai deve tocar o solo entre o final da tarde e a noite deste sábado como um intenso ciclone tropical, "apresentando uma ameaça muito séria para a área", alertou a agência.

O olho da tempestade deve atravessar o centro da ilha entre o final da noite de sábado e domingo, antes de abandonar a costa oeste do país na segunda-feira.

Os ventos poderiam alcançar "mais de 200 ou até 250 km/h (...) no momento de impacto" e as ondas poderiam alcançar até 15 metros, segundo a Meteo-France.

A ONU disse que elevou seu nível de alerta e deixou pronto um avião de resgate e ajuda humanitária.

Espera-se que o impacto de Batsirai em Madagascar seja "considerável", afirmou na sexta-feira à imprensa em Genebra Jens Laerke, porta-voz da OCHA, a agência humanitária da ONU.

Ao menos 131.000 pessoas foram afetadas por Ana em todo Madagascar em janeiro. Ao menos 58 pessoas morreram, em sua maioria na capital Antananarivo. A tempestade também atingiu Malawi, Moçambique e Zimbábue, onde deixou dezenas de mortes.

mah-etr-apo-str-cld/ayv/mas/pc/aa

Tags