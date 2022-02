Ciclone Batsirai se aproxima da costa leste de Madagascar

O ciclone Batsirai deveria alcançar a costa leste de Madagascar neste sábado (5), com ventos anunciados a mais de 200 km/h nesta grande ilha do Índico, onde os habitantes se preparam para sua chegada com recursos muito limitados.

Depois de ter gerado chuvas torrenciais durante dois dias na ilha francesa de La Reunion, o ciclone se encontrava neste sábado às 01h50 GMT a cerca de 250 km da costa leste de Madagascar, segundo o serviço meteorológico da França.

Batsirai deve tocar o solo "no sábado à tarde entre Masomeloka e Mananjary, perto de Nosy Varika", detalha o órgão de previsões em seu relatório matinal deste sábado.

Neste momento é um ciclone tropical intenso, "o que representa uma ameaça muito grave para a região", alerta.

Esperam-se rajadas de ventos "de mais de 200 ou 250 km/h no ponto de impacto", afirma. As ondas poderiam alcançar entre 10 e 15 metros de altura e as fortes chuvas "poderiam se espalhar depois sobre uma parte do sul de Madagascar".

Os habitantes se preparam para enfrentar a tempestade com os recursos que possuem na ilha, já afetada pela tempestade tropical Ana em janeiro e varrida desde sexta-feira por ventos e chuvas contínuos.

Ana, que também afetou Malawi, Moçambique e Zimbábue, causou uma centena de mortes (56 delas em Madagascar) e dezenas de milhares de afetados.

Os habitantes da cidade costeira de Vatomandry afirmam estar acostumados aos ciclones, onde rajadas de ventos de mais de 50 km/h, acompanhadas de ventos intermitentes, atingem o local desde sábado pela manhã.

A ONU disse que elevou seu nível de alerta e deixou pronto um avião de resgate e ajuda humanitária.

Espera-se que o impacto de Batsirai em Madagascar seja "considerável", afirmou na sexta-feira à imprensa em Genebra Jens Laerke, porta-voz da OCHA, a agência humanitária da ONU.

Ao menos 131.000 pessoas foram afetadas por Ana em todo Madagascar em janeiro. Ao menos 58 pessoas morreram, em sua maioria na capital Antananarivo. A tempestade também atingiu Malawi, Moçambique e Zimbábue, onde deixou dezenas de mortes.

