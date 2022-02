Chelsea e West Ham sofrem mas avançam às oitavas da Copa da Inglaterra

Chelsea e West Ham precisaram da prorrogação neste sábado para superar o Plymouth Argyle, da terceira divisão, e o azarão Kidderminster, da sexta divisão, respectivamente, para vencer por 2 a 1 nas duas partidas, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

A história foi especialmente cruel para o modesto Kidderminster, que estava em vantagem no placar no tempo regulamentar até que Declan Rice, que entrou no intervalo, empatou o jogo nos acréscimos (90+1).

E o cenário se repetiu na prorrogação. Jarrod Bowen marcou o gol da vitória dos Hammers alguns segundos antes do apito final (120+1), quando a disputa nos pênaltis parecia inevitável.

No final, esta virada fez esquecer a falha na saída aérea do goleiro francês Alphonse Areola, que significou o gol de Alex Penny (19), colocando assim o time da casa na frente.

Em quase todo o confronto, o West Ham mostrou falta de ritmo e de convicção, não fazendo jus a uma equipe que está na quinta posição da Premier League e que luta por uma das primeiras vagas que dão acesso à Liga dos Campeões.

Sem seu treinador, o alemão Thomas Tuchel, que testou positivo para covid antes do duelo, o Chelsea, terceiro no campeonato inglês, teve dificuldades para se livrar do Plymouth graças ao bom desempenho de seus jogadores espanhóis.

Aos 8 minutos de jogo, os 'Pilgrims' abriram o placar com uma cabeçada de Macaulay Gillesphey que conseguiu superar o belga Romelu Lukaku na bola aérea.

Mas, ao contrário de seu vizinho londrino, o Chelsea criou inúmeras jogadas perigosas que foram frustradas pelo goleiro adversário Michael Cooper.

Antes do intervalo, aos 41 minutos, o espanhol César Azpilicueta empatou após uma bela triangulação com o ítalo-brasileiro Jorginho.

No entanto, os 'Blues' não conseguiram furar a defesa adversária na segunda etapa e tiveram de esperar até a prorrogação para vencer graças ao gol de outro espanhol, Marcos Alonso (105+1).

Mas a partida não terminou naquele momento. A três minutos do fim, o time da terceira divisão teve um pênalti marcado a seu favor.

Mas o também espanhol Kepa defendeu a cobrança, muito fraca, de Ryan Hardie.

