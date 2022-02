Chefe da OMS e premiê chinês se reúnem para falar da covid-19

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste sábado (5) que se reuniu com o primeiro-ministro chinês Li Keqiang para falar sobre a covid-19 e a investigação sobre as origens da pandemia.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que visita Pequim com motivo dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022, publicou uma foto no Twitter, na qual se vê os dois homens reunidos em uma sala.

"Feliz por me reunir com o premiê Li Keqiang. Falamos da covid-19 e da necessidade de um grande e igualitário esforço para vacinar este ano 70% de todas as populações", disse Tedros.

Tedros realiza sua primeira visita à China desde janeiro de 2020, poucas semanas após o registro dos primeiros casos de covid-19 na cidade chinesa de Wuhan.

Após muitos atrasos, uma equipe da OMS e de especialistas internacionais viajou a Wuhan em janeiro de 2021 para determinar a origem do vírus, em cooperação com seus homólogos chineses.

