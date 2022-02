Camarões reage, vence Burkina Faso nos pênaltis e fica com 3º lugar na Copa Africana

Camarões, o país anfitrião, venceu Burkina Faso em uma grande virada com triunfo nos pênaltis (5-3 após empate em 3-3) na partida valendo o terceiro lugar da Copa Africana das Nações (CAN), neste sábado, em Yaoundé.

Após a decepcionante derrota nos pênaltis diante do Egito nas semifinais, os camaroneses puderam pelo menos manter a simbólica medalha de bronze, um objetivo que parecia impossível quando os burkineses venciam por 3 a 0 com gols de Steve Yago (minuto 24) e Djibril Ouattara (49), além de um gol contra do goleiro camaronês André Onana (43).

Mas os 'Leões Indomáveis' acordaram na reta final e conseguiram empatar o duelo com um gol de Stéphane Bahoken (72) e dois de Vincent Aboubakar (85 e 88), artilheiro desta CAN com oito gols.

A partida foi decidida nos pênaltis, onde o protagonista foi o goleiro André Onana, que defendeu uma das cobranças de Burkina Faso e conseguiu se redimir após seu gol contra no primeiro tempo.

Esta partida que valia o terceiro lugar foi uma repetição do duelo de abertura desta CAN, em que Camarões venceu Burkina Faso por 2 a 1.

Camarões, cinco vezes campeão africano, começará agora a pensar no playoff decisivo contra a Argélia em março, em que o vencedor garantirá a vaga na Copa do Mundo do Catar-2022.

Neste domingo, às 16:00 (horário de Brasília) Egito e Senegal disputam a final da 33ª edição da Copa Africana das Nações em Yaoundé.

Será um duelo especial entre os dois melhores jogadores do continente: Mohamed Salah e Sadio Mané.

Os Egípcios, heptacampeões africanos, querem erguer seu oitavo troféu. Já os senegaleses lutam pelo primeiro título continental.

