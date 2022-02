Al Ahly elimina Monterrey (1-0) e será adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes

O campeão africano, o egípcio Al Ahly, surpreendeu neste sábado, em Abu Dhabi ao eliminar o mexicano Monterrey no Mundial de Clubes, vencendo por 1 a 0 no duelo da segunda fase ('quartas de final') e será o adversário do Palmeiras nas semifinais.

O lateral-direito Mohamed Hany marcou o único gol da partida no início do segundo tempo (53 minutos), o que foi suficiente para o tradicional time do Cairo, que detém o recorde de títulos de campeão da África (10) e do Egito (42), avançar para enfrentar na próxima terça-feira o time brasileiro, que larga direto na penúltima fase como representante da América do Sul depois de conquistar a Libertadores.

