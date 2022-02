Zoológico no Reino Unido realiza teste de vacina em elefantes

Cientistas e veterinários se uniram para testar uma vacina que deve salvar a vida de elefantes em todo o mundo. Os testes em animais começaram esta semana em um zoológico no Reino Unido. As informações são da BBC.

A herpes endoteliotrópica tem sido a principal causa da morte de elefantes asiáticos em zoológicos nos Estados Unidos e na Europa. Cerca de metade dos óbitos nestas regiões, desde 1980, foram causados pelo vírus.

No zoológico de Chester, onde a vacina está sendo aplicada pela primeira vez, sete filhotes já morreram pela doença. Ela é ainda mais grave em elefantes novos, entre 18 meses e três anos. A fêmea Indali foi a única do local, entre os animais com menos de cinco anos, a sobreviver à contaminação.

Após o diagnóstico, ela recebeu tratamento com antivirais, estimulantes do sistema imunológico, e transfusões de sangue de elefantes mais velhos. Indali só conseguiu superar a doença porque, devido à alta incidência entre os filhotes, os veterinários do local fazem, com frequência, exames de sangue para detectar o vírus antes do aparecimento dos sintomas.

Sintomas de vírus nos elefantes aparecem somente na fase terminal

Os traços visíveis da herpes endoteliotrópica - fadiga intensa e feridas na boca - só aparecem quando a doença está em fase terminal. Por isso, os filhotes geralmente morrem em 24 horas ou menos após o diagnóstico. Além de zoológicos, o vírus já foi encontrado em safaris, santuários ecológicos e até mesmo em elefantes selvagens.

Não existem medicações conhecidas contra a herpes endoteliotrópica - o tratamento que salvou Indali é experimental, e os remédios não são específicos para o vírus. Por isso, a vacinação é vista, até o momento, como a maneira mais promissora de combater a doença.

Vacina contra herpes endoteliotrópica usa outro imunizante como base

Para criar o imunizante, os cientistas usaram como base a vacina contra a varíola bovina, que já é aplicada regularmente em elefantes, e foi a primeira vacina a ser aplicada em humanos, no século XVI. Eles trocaram as proteínas do vírus da varíola pelas do agente causador da herpes endoteliotrópica.

Se os testes forem bem sucedidos, o plano é executar a vacinação de elefantes em zoológicos de todo o mundo. Após esta etapa, existe o objetivo de realizar a imunização também em animais que vivem na natureza.

