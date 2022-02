Washington anuncia sanções a bielorrussos por repressão a esportistas

O Departamento de Estado americano anunciou em um comunicado que procederá a "impor restrições de visto" a vários cidadãos de Belarus por "sua participação em atividades graves para reprimir a dissidência no exterior", citando particularmente o caso da atleta Krystsina Tsimanouskaya.

A velocista foi ameaçada de ser repatriada à força para Belarus durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, após criticar as autoridades esportivas de seu país.

"Nós nos solidarizamos com a senhora Tsimanouskaya e com todos aqueles que experimentaram as tentativas do regime de silenciar as críticas", disse o Departamento de Estado no comunicado, sem especificar a quem se destinariam as sanções.

A reeleição de Alexander Lukashenko à presidência de Belarus, em agosto de 2020, desatou um movimento histórico de protesto contra esta antiga república soviética, que foi violentamente reprimida pelas autoridades com detenções em massa, fechamento de meios de comunicação e ONGs.

"Os Estados Unidos reafirmam seu apoio ao povo de Belarus e uma vez mais pede ao regime de Lukashenko que ponha fim à repressão contra os membros da sociedade civil, os meios independentes, a oposição política, os atletas, estudantes, profissionais de Direito e outros bielorrussos", destacou o Departamento de Estado.

