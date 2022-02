Sobe para 23 número de mortos por cocaína adulterada na Argentina

O número de mortos na Argentina pelo consumo de cocaína adulterada em assentamentos na periferia da capital federal subiu para 23, nesta sexta-feira (4), enquanto 37 pessoas permanecem hospitalizadas - disse à AFP um porta-voz do Ministério da Segurança da província de Buenos Aires.

Vinte dos mortos são homens, e três, mulheres. Doze pessoas morreram em domicílio, e duas, na via pública. Nove óbitos foram registrados nos centros de saúde.

Dos internados em hospitais da Grande Buenos Aires (periferia), apenas dois se encontram em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, conforme boletim oficial.

Depois de controlada a emergência sanitária, o foco do caso se voltou para o depoimento que será prestado nesta sexta-feira pelo principal suspeito detido, Joaquín Aquino, de 33 anos. Conhecido como "El Paisa", ele já é fichado como traficante de drogas.

Outros 12 detidos serão interrogados, segundo fontes judiciais citadas pela agência estatal de notícias Télam.

Desde quarta-feira (2), cerca de 200 pessoas compareceram a postos médicos com sintomas graves de intoxicação por uma substância ainda desconhecida, usada na produção da droga, informou o Ministério da Saúde provincial.

Temendo represálias dos traficantes, uma mãe que se identificou apenas como Sandra disse à AFP, em frente ao Hospital Bocalandro: "estou aqui apoiando meu filho de 28 anos, de todo coração. Ele é um bom filho. É metalúrgico, mas é dependente. Não sei como ajudá-lo. E moramos muito perto de onde vendem a droga. Temos medo de que nos reconheçam".

"Teria sido uma tragédia maior", afirmou o chefe de gabinete de Buenos Aires, Carlos Bianco, se as autoridades não tivessem conseguido confiscar cerca de 400 doses da cocaína adulterada no assentamento Villa Puerta 8, e quase 20.000 doses, no bairro de Aquino. Ambos ficam na periferia noroeste.

As autoridades admitiram que a substância usada para processar a cocaína ainda não foi determinada, embora se suspeite de "um opiáceo", disse o ministro da Saúde de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Os governos federal e provincial calculam que, na Região Metropolitana (capital e arredores, onde vivem 13 milhões de habitantes), são vendidas diariamente cerca de 250 mil doses de cocaína.

Desde a década de 1970, a Argentina entrou nas rotas mundiais do tráfico de drogas e se tornou um local de consumo, mas não de produção, de drogas ilícitas, segundo relatórios do governo.

