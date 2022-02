Republicanos dos EUA censuram dois de seus parlamentares por deslealdade a Trump

O Partido Republicano censurou dois de seus parlamentares nesta sexta-feira (4), em uma escalada da campanha para expulsar do partido dissidentes considerados desleais ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Liz Cheney e Adam Kinzinger, os únicos republicanos na comissão da Câmara que investigam o papel de Trump no ataque ao Capitólio no ano passado, são vistos como adversários do ex-presidente, que mantém um forte controle sobre o partido apesar de sua derrota nas eleições de 2020.

Os 168 membros do comitê nacional do partido, reunidos em Salt Lake City, Utah, aprovaram uma censura formal, acusando os dois legisladores de comportamento "destrutivo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, do Partido Republicano e da república".

Os partidários da linha dura de Trump vêm pressionando há meses para que Cheney e Kinzinger sejam depostos, principalmente porque a investigação sobre a insurreição de 6 de janeiro de 2021 se aproximou do círculo íntimo do ex-presidente.

"A vergonha recai sobre um partido que censura pessoas de consciência, que buscam a verdade", disse Mitt Romney, candidato presidencial republicano de 2012 cuja sobrinha, Ronna McDaniel, chefia o Comitê Nacional do partido.

A censura foi aprovada por esmagadora maioria, mostrou um vídeo da reunião divulgado pelo jornal The Hill.

O partido declarou oficialmente que o ataque ao Capitólio e os eventos que o motivaram como parte do "discurso político legítimo".

A resolução não foi lida e o procedimento levou cerca de um minuto. Kinzinger se retirará do Congresso após as eleições de meio de mandato de novembro, enquanto Cheney corre o risco de perder seu assento em Wyoming.

Os republicanos pretendem atingir o presidente Joe Biden, enfraquecido pelo impasse de seus projetos no Congresso, inflação descontrolada e casos de covid-19 que não param de subir.

