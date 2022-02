Rayo Vallecano-Betis e Athletic de Bilbao-Valencia nas semifinais da Copa do Rei

O Athletic Bilbao enfrentará o Valencia nas semifinais da Copa do Rei, enquanto o Rayo Vallecano terá como adversário o Betis na disputa pela outra vaga na final, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira.

O Athletic, o segundo time que mais vezes conquistou a Copa do Rei (23), superado apenas pelo Barcelona (31), receberá a equipe valenciana no jogo de ida das semifinais na próxima semana.

Os 'Leones', que eliminaram o Barça nas oitavas de final e na quinta-feira derrotaram o Real Madrid nas quartas, lutam para chegar à terceira final consecutiva.

O Athletic perdeu na final da temporada 2019/2020 no dérbi basco contra a Real Sociedad e na decisão de 2021 contra o Barça.

Na próxima quinta-feira, recebe o Valencia, que na quarta-feira venceu o Cádiz por 2 a 1 nas quartas de final.

A outra semifinal será entre o Betis, um dos times com melhor desempenho no campeonato espanhol, e o Rayo Vallecano, que conseguiu chegar às semifinais do torneio de mata-mata pela segunda vez em sua história.

A equipe madrilenha não conseguia alcançar à penúltima fase da Copa do Rei desde que o fez pela primeira vez no distante ano de 1982.

O Bétis goleou a Real Sociedad por 4 a 0 na quinta-feira e chegou à sua 12ª semifinal de Copa do Rei, e tenta agora alcançar aquela que seria sua primeira final desde 2005, quando venceu o Osasuna por 2 a 1 e ergueu o troféu.

Depois de ser disputada em partida única até as quartas de final, as semifinais serão em jogos de ida e volta, com a ida sendo disputada na próxima semana e a volta na primeira semana de março.

Além disso, pela primeira vez, os gols fora de casa não valerão mais em caso de igualdade no confronto.

