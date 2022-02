Putin celebra relações "sem precedente" entre Rússia e China

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, celebrou nesta sexta-feira (4) as relações "sem precedente" entre seu país e a China, depois de desembarcar em Pequim para acompanhar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"Nossas relações bilaterais progrediram em um espírito de amizade e de associação estratégica. São relações realmente sem precedente", disse Putin no início do encontro com o presidente chinês, Xi Jinping.

Putin elogiou o vínculo como "um exemplo de relação digna na qual cada um ajuda e apoia o outro em seu desenvolvimento".

De acordo com Moscou, Putin e Xi apresentarão durante a visita uma declaração sobre a "visão conjunta" que os dois países têm na área de segurança internacional, em um momento de grande tensão entre a Rússia e os países ocidentais pela situação na Ucrânia.

Pequim apoia Moscou na crise.

O Kremlin informou que vários acordos devem ser assinados durante a visita, incluindo um para o setor estratégico do gás.

