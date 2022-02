Polícia canadense endurece tom contra opositores às medidas anticovid

A polícia canadense endureceu o tom nesta sexta-feira (4) sobre manifestantes que protestam sem parar em Ottawa contra as medidas anticovid.

Diante de denúncias de ameaças, assédios e poluição sonora devido ao buzinar incessante, o delegado Peter Sloly prometeu "acabar com esta manifestação ilegal e inaceitável", sem dar, no entanto, prazos específicos.

"Estas manifestações são cada vez mais imprevisíveis e perigosas", disse ele em entrevista coletiva.

Há uma semana, Ottawa é palco de um movimento de protesto iniciado por caminhoneiros, que rejeitam a obrigatoriedade de se vacinar para cruzar a fronteira com os Estados Unidos.

Centenas de manifestantes, a bordo de dezenas de caminhões enormes, ocupam o centro de Ottawa depois um grande ato que reuniu milhares de pessoas no último sábado, o auge dos protestos.

Nesta sexta-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou os manifestantes, dizendo em um comunicado que "o louco de extrema esquerda Justin Trudeau destruiu o Canadá com suas demandas insanas contra a covid".

Uma nova estratégia policial também foi lançada nesta sexta-feira, incluindo o destacamento de 150 policiais adicionais.

As autoridades canadenses estão agora focadas em investigar quem "financia e permite essa manifestação ilegal e prejudicial", disse o chefe de polícia.

Uma campanha de arrecadação de fundos do GoFundMe viu o movimento arrecadar mais de 10 milhões de dólares canadenses (41,51 milhões de reais) até agora. Parte dessa quantia é proveniente dos Estados Unidos, segundo a polícia.

Líderes do movimento de caminhões, apelidado de "Comboio da Liberdade", disseram que não têm intenção de liberar as ruas e estão preparados para se envolver em um impasse com as autoridades até que o primeiro-ministro Trudeau reverta a imposição de vacinação.

Pontes e estradas que levam à cidade serão fechadas neste fim de semana para os cerca de 400 caminhoneiros que planejam seguir para Ottawa. Protestos semelhantes também estão em andamento ou planejados para sábado no sul (oeste) de Alberta, Winnipeg, Toronto e Quebec.

