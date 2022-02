Petróleo volta a subir e se aproxima de US$ 100

Os preços do petróleo voltaram a subir em vários mercados nesta sexta-feira, impulsionados por fatores favoráveis, desde o frio nos Estados Unidos até as dúvidas envolvendo o anúncio desta semana da Opep, passando pela crise ucraniana.

O preço do barril do Brent para entrega em abril ganhou 2,37%, fechando a US$ 93,27. Durante o pregão, chegou a US$ 93,70, pela primeira vez desde outubro de 2014.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em março subiu 2,25%, fechando em 92,31 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Há uma preocupação com a situação no Texas", destacou Robert Yawger, chefe de contratos de energia na Mizuho Securities. O estado americano foi atingido por uma tempestade de inverno que derrubou as temperaturas abaixo de zero em algumas regiões.

Outra tempestade atinge o nordeste dos Estados Unidos, o que implica um aumento no consumo de energia.

tu/jum/cjc/gm/lb

Tags