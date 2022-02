PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Putin consegue o apoio da China em meio à crise da Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

JOGOS CHINA: Começam os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

MOSCOU:

Putin recebe apoio chinês face aos ocidentais

Vladimir Putin recebeu, nesta sexta-feira (4), o apoio da China de Xi Jinping em seu impasse com o Ocidente sobre a Ucrânia, enquanto os esforços diplomáticos europeus se intensificam para evitar uma guerra.

(Rússia UE conflito EUA diplomacia Ucrânia China, Prev, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Após oito anos de guerra, Exército ucraniano está preparado e modernizado

Quando se juntou à frente como voluntário para combater os separatistas pró-russos em 2014, Pavlo Dolynski encontrou um Exército ucraniano em apuros. Após oito anos de conflito, reformas e ajuda ocidental, as coisas mudaram muito.

(Ucrânia conflito política Rússia defesa, Reportagem, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== JOGOS CHINA ===

PEQUIM:

Pequim entra para história com cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022 começou nesta sexta-feira (4), o que faz da capital chinesa a primeira cidade a sediar os Jogos de Verão e de Inverno, um marco na história olímpica, apesar de um contexto complicado, em meio à covid, a tensões diplomáticas e diversas polêmicas.

(JO saúde pandemia diplomacia vírus China esporte epidemia 2022 Oly, Prev, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Câmara de Representantes aprova lei para tornar EUA mais competitivo contra a China

A Câmara de Representantes aprovou, nesta sexta-feira (4), um projeto de lei para melhorar a competitividade dos Estados Unidos contra a China ao facilitar, entre outras medidas, a fabricação de chips eletrônicos em território americano.

(EUA China política economia competitividade, acompanhamento)

WASHINGTON:

EUA somam mais empregos do que o esperado em janeiro apesar da onda de covid

Apesar de uma nova onda de contágios de covid-19 causada pela variante ômicron, a economia dos Estados Unidos adicionou 467.000 postos de trabalho em janeiro - de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (4), um desempenho bem melhor do que se antecipava.

(EUA economia emprego pandemia saúde sociedade política, Prev, 600 palavras, já transmitida)

MIAMI

Cubanos de Miami superam limites do embargo para enviar mercadorias à ilha

Maria é cubana e mora há quatro anos em Miami, Flórida. Para enviar roupas e medicamentos a parentes em seu país natal, ela comparece a uma agência de encomendas, um tipo de negócio onipresente na cidade e que consegue chegar no limite do embargo americano à Cuba.

(EUA Cuba diplomacia política embargo, Ângulo, 640 palavras, já transmitida)

HAVANA:

A intrincada viagem do leite por Cuba sob o embargo dos EUA

O leite que pertence à "Cachita" se perdeu no caminho. O laticínio, quase desaparecido das lojas em Cuba, teve que driblar o bloqueio americano para chegar à sua mesa, além de fazer uma viagem transatlântica e se esquivar das distorções da economia interna da ilha.

(EUA Cuba infância política embargo alimentos sociedade, Reportagem, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS

BUENOS AIRES:

Sobe para 23 número de mortos por cocaína adulterada na Argentina

O número de mortos na Argentina pelo consumo de cocaína adulterada em assentamentos na periferia da capital federal subiu para 23, nesta sexta-feira (4), enquanto 37 pessoas permanecem hospitalizadas - disse à AFP um porta-voz do Ministério da Segurança da província de Buenos Aires.

(Argentina drogas saúde sociedade, Prev, já transmitida)

-- EUROPA

OSLO:

Jens Stoltenberg vai presidir o Banco da Noruega depois de deixar a liderança da Otan

Jens Stoltenberg assumirá o cargo de presidente do Banco de Noruega no fim do ano, depois que encerrar seu mandato como secretário-geral da Otan, uma decisão anunciada nesta sexta-feira (4) pelo governo de Oslo e que provoca dúvidas sobre a independência da instituição financeira.

(Noruega Otan defesa economia segurança finanças, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

CAMBRIDGE:

Universidade de Cambridge acusada de querer 'apagar' polêmico doador

Um campus da prestigiosa Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi acusado nesta sexta-feira (4) de tentar "apagar" um dos doadores mais famosos de sua história após expressar sua disposição de remover uma homenagem ao patrono por seu papel no comércio de escravos.

(Reino Unido Cambridge educação história escravidão sociedade justiça, Prev, 500 palavras, já transmitida)

VIENA:

Áustria aprova lei sobre vacinação obrigatória, que entrará em vigor no sábado

O presidente austríaco promulgou nesta sexta-feira (4) a lei sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19, que entrará em vigor no sábado (5), uma medida inédita dentro da União Europeia (UE)

(Áustria pandemia política saúde vacinação sociedade, Prev, já transmitida)

FOTOS

REYKJAVIK:

Islândia quer fim da caça às baleias a partir de 2024

Um dos três países do mundo, junto com Noruega e Japão, que continua a caçar baleias comerciais, a Islândia pretende pôr fim a esta atividade a partir de 2024, em função da queda na demanda - anunciou a ministra da Pesca, Svandis Svavarsdottir, nesta sexta-feira (4).

(Islândia baleias caça animais meio ambiente pesca, Prev, 500 palavras, já transmitida)

LILLE:

Europeus buscam convergência em resposta penal ao discurso de ódio

Os ministros da Justiça da União Europeia (UE) iniciaram, nesta sexta-feira (4), discussões para dar uma resposta penal conjunta aos crimes e discursos de ódio, principalmente online.

(UE justiça internet política discursos ódio crime sociedade, Prev, 470 palavras, já transmitida)

MADRI:

Espanha decreta fim das máscaras ao ar livre

Os espanhóis poderão voltar a sair ao ar livre sem máscara na próxima semana, graças a uma medida anunciada nesta sexta-feira que alimentou as esperanças do fim da pandemia, numa altura em que várias regiões estão suspendendo as restrições devido à melhoria dos indicadores de saúde.

(Espanha pandemia saúde política sociedade, Enfoque, a ser transmitida)

-- ÁFRICA

BAB BERRED:

Continua operação especial para resgatar garoto caído em poço no Marrocos

Equipes de resgate trabalham nesta sexta-feira (4), pelo quarto dia consecutivo, para tirar com vida um menino de cinco anos caído em um poço em uma localidade no norte do Marrocos.

(Marrocos infância emergência saúde, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

CABUL:

ONU pede informações ao Talibã sobre ativistas desaparecidas

A ONU pediu ao regime Talibã que apresente informações sobre duas ativistas feministas supostamente detidas pelo movimento esta semana, o que elevou a quatro o total de militantes desaparecidas este ano.

(ONU Mulheres Afeganistão direitos sociedade violência, Prev, 430 palavras, já transmitida)

ISLAMABAD:

Confronto entre Exército paquistanês e separatistas entra no 3º dia

O Exército paquistanês continua a combater os separatistas pelo terceiro dia consecutivo, nesta sexta-feira (4), após um ataque na província do Baluchistão (sudoeste), a qual tanto o governo quanto os rebeldes afirmam controlar.

(Paquistão Baluchistão conflito segurança, Prev, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

O que se sabe sobre a morte do chefe do EI

Um dia após a morte do líder do Estado Islâmico (EI), Abu Ibrahim al Qurashi, em uma operação dos Estados Unidos na Síria, muitas dúvidas permanecem sobre a intervenção e o futuro do grupo jihadista.

(EI EUA Síria terrorismo ataque, Prebv, 530 palavras, já transmitida)

BAGDÁ:

Iraque luta para reinventar palácios em ruínas do período Saddam Hussein

As iniciais "S.H." ainda podem ser lidas em algumas paredes e molduras. Mas a maioria dos muitos palácios construídos pelo ex-ditador iraquiano Saddam Hussein em todo o país está em ruínas ou foi transformada em bases militares. Apenas alguns foram reabilitados.

(Iraque cultura arquitetura política, Reportagem, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

EUA somam mais empregos do que o esperado em janeiro apesar da onda de covid

Apesar de uma nova onda de contágios de covid-19 causada pela variante ômicron, a economia dos Estados Unidos adicionou 467.000 postos de trabalho em janeiro - de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (4), um desempenho bem melhor do que se antecipava.

(EUA economia emprego pandemia saúde sociedade política, Prev, 600 palavras, já transmitida)

SAN FRANCISCO:

Nike processa plataforma StockX por leilão de NFT de sua marca

A gigante do setor esportivo Nike entrou com uma ação em Nova York contra a plataforma de compras StockX por criar e comercializar certificados de propriedade digital (NFTs) baseados nos produtos da marca.

(EUA justiça moda NFT internet comércio, Prev, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CULTURA ===

PARIS:

Documentários musicais voltam a atrair jovens fãs

Os documentários musicais vivem uma nova era de ouro, com material inédito sobre os Beatles, o fascínio por estrelas como o rapper Kanye West e a história do rock latino-americano.

(Arte música sociedade cultura, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Grupo de mídia News Corp é alvo de ciberataque

O grupo de mídia americano News Corp, que publica The Wall Street Journal e os jornais britânicos The Times e The Sun, disse nesta sexta-feira (4) que foi alvo de um ciberataque em janeiro, o qual teria sido cometido por espiões chineses.

(EUA imprensa ataque cibernético, Prev, já transmitida)

REYKJAVIK:

Islândia quer fim da caça às baleias a partir de 2024

Um dos três países do mundo, junto com Noruega e Japão, que continua a caçar baleias comerciais, a Islândia pretende pôr fim a esta atividade a partir de 2024, em função da queda na demanda - anunciou a ministra da Pesca, Svandis Svavarsdottir, nesta sexta-feira (4).

(Islândia baleias caça animais meio ambiente pesca, Prev, 500 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Joe Rogan, uma estrela de podcast que promove o politicamente incorreto

O apresentador americano Joe Rogan, cujos populares podcasts no Spotify causaram críticas e deserções da plataforma, sob acusações de espalhar desinformação, fascina tanto quanto perturba com seu estilo combativo e provocativo.

(EUA política sociedade Spotify, Perfil, 500 palavras, já transmitida)

FOTO DE ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags