Macron se reunirá com Putin na segunda-feira em Moscou e com Zelensky na terça em Kiev

O presidente francês Emmanuel Macron se reunirá com o colega russo na segunda-feira em Moscou e com o ucraniano Volodymyr Zelensky na terça-feira em Kiev, anunciou o Palácio do Eliseu, em um novo esforço diplomático para tentar frear a crise na fronteira ucraniana.

Macron intensificou nas últimas horas as conversas telefônicas com os colegas russo e ucraniano, assim como com o presidente americano Joe Biden, para atuar como mediador na crise.

Os dois encontros serão presenciais, confirmou o Palácio do Eliseu, mas "em coordenação com os aliados europeus". Nos últimos dias, Emmanuel Macron e seus assessores conversaram por telefone com seus colegas europeus, informou a presidência francesa.

A tensão pela crise prossegue e o governo dos Estados Unidos afirmou na quinta-feira que tem provas - sem apresentá-las - de que Rússia planeja produzir vídeos falsos de um ataque ucraniano como pretexto para invadir o país vizinho.

O governo ucraniano demonstra mais prudência. O ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, considerou "pequeno" o risco de uma "escalada significativa" do conflito.

