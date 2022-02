Ibrahimovic desfalca Milan no clássico contra a Inter

O atacante sueco do Milan, Zlatan Ibrahimovic, foi descartado do derby de Milão deste sábado devido a uma lesão no tendão de Aquiles, o que abre as portas para que o francês Olivier Giroud seja titular, anunciou o clube 'rossonero' nesta sexta-feira.

"Ibra", que saiu machucou sentindo dores no pé direito no empate sem gols contra a Juventus em 23 de janeiro, segue se recuperando, assim como o atacante croata Ante Rebic, com problemas no joelho, disse o técnico do Milan, Stefano Pioli à imprensa.

"O desfalque de Zlatan é uma decepção. Avançamos muito com ele, mas temos que mostrar que também somos fortes sem ele", destacou o treinador na véspera do derby contra o líder da Serie A.

Giroud é o favorito para substituir o astro escandinavo no San Siro, o que lhe permitiria enfrentar seu primeiro "derby della Madonnina" depois de ficar no banco no primeiro turno em 7 de novembro (1-1).

Giroud, que marcou cinco gols em 14 jogos no campeonato, "é um jogador inteligente e completo. Ele sabe se conectar com o jogo, mas acima de tudo preenche perfeitamente os espaços. Está preparado", ressaltou Pioli.

"É um jogo difícil. É um derby, um confronto pelos primeiros lugares da tabela. Isso nos dará confiança, força", acrescentou o treinador.

Para o treinador da Inter, Simone Inzaghi, o duelo não é uma revanche que vá decidir o 'Scudetto': "É um jogo muito importante, claro, especialmente para os torcedores das duas equipes, mas ainda faltam muitos jogos".

O derby eletrizante de sábado no estádio de San Siro, entre o líder Inter e o Milan (3º), separados por quatro pontos, embora os 'nerazzurri' tenham um jogo a menos, é o grande destaque da 24ª rodada da Serie A italiana.

