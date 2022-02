Getafe vence lanterna Levante (3-0) e se afasta da zona de rebaixamento

O Getafe venceu em casa por 3 a 0 o lanterna Levante, nesta sexta-feira, na abertura da 23ª rodada da LaLiga espanhola, e se afastou da zona de rebaixamento.

Os três pontos permitem ao 'Geta' subir provisoriamente do décimo sexto para o décimo quarto lugar, com sete pontos acima da zona de rebaixamento.

Já o Levante é o último da tabela com apenas 11 pontos e só uma vitória nesta temporada. A zona de salvação permanece a nove pontos de distância e ainda pode aumentar dependendo dos resultados deste fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O turco Enes Unal foi o autor dos dois primeiros gols do Getafe (minutos 1 e 29), com assistências uruguaias, de Mauro Arambarri no primeiro e Mathías Olivera no segundo.

Aos 77 minutos, um gol de Borja Mayoral foi anulado, que teria sido o terceiro do Getafe. Esse só veio nos acréscimos, por meio de Carles Aleñá (90+5).

O líder, o Real Madrid, joga no domingo em casa contra o Granada (14º), contra quem tentará curar suas feridas após a eliminação de quinta-feira diante do Athletic Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei.

O gigante da capital entra neste fim de semana com quatro pontos de vantagem sobre o Sevilla (2º), que joga no sábado como visitante contra o Osasuna (11º).

No caso de uma vitória do Sevilla em Navarra, a equipa andaluza ficaria provisoriamente a um ponto do líder, o que acrescentaria uma dose significativa de pressão.

No domingo, será disputado um jogo muito atrativo na disputa pelas vagas da Liga dos Campeões, entre Barcelona (5º) e Atlético de Madrid (4º).

-- Jogos da 23ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Levante 3 - 0

- Sábado:

(10h00) Elche - Alavés

(12h15) Mallorca - Cádiz

(14h30) Celta Vigo - Rayo Vallecano

(17h00) Osasuna - Sevilla

- Domingo:

(10h00) Valencia - Real Sociedad

(12h15) Barcelona - Atlético de Madrid

(14h30) Betis - Villarreal

(17h00) Real Madrid - Granada

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 22 15 5 2 47 20 27

2. Sevilla 46 22 13 7 2 34 16 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Atlético de Madrid 36 21 10 6 5 36 26 10

5. Barcelona 35 21 9 8 4 32 23 9

6. Real Sociedad 34 21 9 7 5 22 21 1

7. Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 13

8. Rayo Vallecano 31 21 9 4 8 27 22 5

9. Athletic Bilbao 31 22 7 10 5 21 17 4

10. Valencia 29 22 7 8 7 35 36 -1

11. Osasuna 28 22 7 7 8 22 27 -5

12. Celta Vigo 27 22 7 6 9 26 25 1

13. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

14. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

15. Granada 24 22 5 9 8 26 33 -7

16. Elche 23 22 5 8 9 23 30 -7

17. Mallorca 20 21 4 8 9 17 33 -16

18. Cádiz 18 22 3 9 10 19 36 -17

19. Alavés 17 22 4 5 13 16 35 -19

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

./bds/bur/dr/aam

Tags