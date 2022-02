EUA suspende sanções contra o Irã por seu programa nuclear

O Departamento de Estado suspenderá as sanções contra o Irã por seu programa nuclear, um gesto necessário para que os Estados Unidos retornem ao acordo nuclear de 2015 entre Teerã e as principais potências do mundo, informou um alto funcionário americano nesta sexta-feira (4).

A retomada das isenções, interrompidas em 2020 pelo ex-presidente republicano Donald Trump, "seria essencial para alcançar o rápido cumprimento por parte do Irã" de seus compromissos se um novo pacto para supervisionar o programa nuclear iraniano puder ser alcançado em negociações em Viena, na Áustria, explicou o funcionário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

fff/pmh/dw/gm/am

Tags