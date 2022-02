Erdogan acusa Ocidente de agravar crise entre Rússia e Ucrânia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ofereceu sua mediação na crise ucraniana, acusou os países ocidentais, nesta sexta-feira (4), de "piorarem as coisas" entre Moscou e Kiev.

"Digo isso abertamente. Infelizmente, o Ocidente não ajudou na resolução do conflito até agora. Apenas pioraram as coisas", avaliou o presidente turco, em declaração à emissora CNN Türk, no avião de volta de Kiev.

Erdogan criticou o papel do presidente americano, Joe Biden, afirmando que "até agora ele foi incapaz de mostrar uma abordagem positiva neste processo".

Para o presidente turco, apenas a agora ex-chanceler alemã Angela Merkel "poderia ter tido, realmente, a solução, mas, além dela, não há nenhum líder neste momento. Não é necessário nomear os demais".

Em uma visita à Ucrânia na quinta-feira (3), Erdogan se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky e voltou a se oferecer para sediar "conversas bilaterais" entre Moscou e Kiev na Turquia. Ele também insistiu na "integridade territorial da Ucrânia e da Crimeia".

