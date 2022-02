Empresa de videogames Activision tem resultados decepcionantes

Em vias de ser adquirida pela gigante informática Microsoft, a empresa americana de videogames Activision Blizzard publicou nesta quinta-feira (3) resultados significativamente abaixo das expectativas, sem capitalizar suficientemente as tendências atuais, especialmente a explosão de jogos em smartphones.

O grupo com sede em Santa Mônica (Califórnia) registrou receitas de 2,16 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2021, 10% a menos no prazo interanual e muito abaixo dos 2,82 bilhões de dólares esperados pelos analistas.

A Activision Blizzard sofreu uma desaceleração muito forte das vendas de consoles (-31%) e, em menor medida, de PC (-12%), compensada apenas parcialmente pelo crescimento das receitas em dispositivos móveis (+18%).

Em meados de janeiro, a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares, a maior transação da história da indústria dos videogames.

A aquisição deve ser concluída entre julho de 2022 e junho de 2023.

