Economia do EUA ganhou 467.000 vagas em janeiro, com desemprego em 4%

Apesar de uma nova onda de contágios de covid-19 causada pela variante ômicron, a economia dos Estados Unidos adicionou 467 mil postos de trabalho em janeiro - de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (4), um desempenho bem melhor do que se antecipava.

O informe do Departamento do Trabalho, que também mostrou que a taxa de desemprego registrou leve aumento para 4% em janeiro, foi uma surpresa positiva para a maior economia do mundo. Muitos analistas esperavam que a contratação de mão de obra fosse fraca, ou mesmo negativa, no primeiro mês de 2022.

