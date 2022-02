Derby milanês e estreia de Vlahovic na Juve são destaques da rodada da Serie A

O eletrizante derby de sábado no estádio San Siro, entre os líderes Inter e Milan (3º), separados por quatro pontos embora os 'nerazzurri' tenham um jogo a menos, é o destaque da 24ª rodada da Serie A, na qual o sérvio Dusan Vlahovic vestirá a camisa da Juventus pela primeira vez.

Com o desfalque do veterano atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que ainda não se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida há duas semanas, o Milan enfrentará uma equipe quase completa e cheia de confiança após 14 jogos sem saber o que é perder.

Já no domingo, as câmeras se concentrarão em Turim na estreia de Vlahovic com a Juve (5ª) contra o Hellas Verona (9º).

Além de contratar o jogador vindo da Fiorentina um dos artilheiros do campeonato com 17 gols, a 'Vecchia Signora' conseguiu no último minuto a contratação do volante suíço Denis Zakaria e as saídas do macedônio Dejan Kulusevski, do uruguaio Rodrigo Bentacur e do galês Aaron Ramsey, na esperança de voltar aos primeiros lugares e conquistar uma das quatro vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Napoli (2º) visita o Unione Venezia (17º) lutando para acompanhar o ritmo da Inter, enquanto a Atalanta (4ª) recebe o Cagliari (18º) buscando manter sua posição na tabela diante da ameaça da Juve.

Outro duelo emocionante da rodada será disputado por Fiorentina (7ª) e Lazio (8ª) que também lutam por posições europeias. E a Roma (6ª) enfrentará o penúltimo da tabela, o Genoa, no Estádio Olímpico.

-- Programação da 24ª rodada da Serie A italiana (horário de Brasília):

- Sábado:

(11h00) Roma - Genoa

(14h00) Inter - Milan

(16h45) Fiorentina - Lazio

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Cagliari

(11h00) Bologna - Empoli

Sampdoria - Sassuolo

Unione Venezia - Napoli

(14h00) Udinese - Torino

(16h45) Juventus - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(16h45) Salernitana - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 53 22 16 5 1 53 17 36

2. Napoli 49 23 15 4 4 43 16 27

3. Milan 49 23 15 4 4 47 25 22

4. Atalanta 43 22 12 7 3 44 26 18

5. Juventus 42 23 12 6 5 34 21 13

6. Roma 38 23 12 2 9 40 30 10

7. Fiorentina 36 22 11 3 8 41 30 11

8. Lazio 36 23 10 6 7 46 39 7

9. Hellas Verona 33 23 9 6 8 43 38 5

10. Torino 32 22 9 5 8 30 21 9

11. Sassuolo 29 23 7 8 8 39 38 1

12. Empoli 29 23 8 5 10 37 47 -10

13. Bologna 27 22 8 3 11 29 37 -8

14. Spezia 25 23 7 4 12 24 42 -18

15. Udinese 24 22 5 9 8 31 36 -5

16. Sampdoria 20 23 5 5 13 29 41 -12

17. Unione Venezia 18 22 4 6 12 20 40 -20

18. Cagliari 17 23 3 8 12 22 44 -22

19. Genoa 13 23 1 10 12 20 45 -25

20. Salernitana 10 22 3 2 17 14 53 -39

