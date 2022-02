Comunicado do Business Wire :Qredo

Qredo, a insfraestrutura descentralizada de camada 2 para a custódia e liquidação de ativos digitais, anunciou hoje o encerramento de uma das maiores rodadas da Série A concluídas até o momento nos mercados relacionados às criptomoedas e blockchain.

O aumento de US$ 80 milhões na Série A da Qredo contou com a liderança da 10T Holdings, a empresa de investimento em criptomoedas administrada pelos investidores Dan Tapiero, Stan Miroshnik e Michael Dubilier. A rodada inclui um grupo diversificado de investidores estratégicos, como a Coinbase Ventures, Avalanche e Terra, e de investidores financeiros de primeira linha, como a Kingsway Capital, HOF Capital, Raptor Group e GoldenTree Asset Management. O aumento na Série A elevou a avaliação da Qredo ao valor de US$ 460 milhões.

"O fato de termos conquistado o apoio de alguns dos maiores e mais inteligentes investidores em criptomoedas é uma validação clara do foco e missão de longo prazo da Qredo", disse Anthony Foy, diretor executivo (CEO) da Qredo. "A solução da Qredo proporciona às instituições uma maneira segura, econômica e compatível de se envolver totalmente com ativos digitais e DeFi. Agora estamos em uma posição excelente para aproveitar oportunidades, conquistar participação de mercado e demonstrar o poderoso valor da custódia descentralizada."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O protocolo de camada 2 da Qredo possibilita que haja trocas instantâneas de cadeia cruzada e liquidação em blockchains compatíveis, sem nenhum dos custos de atrito associados às transações de camada 1. Sua computação multipartidária descentralizada (MPC) elimina o risco do fornecedor e os pontos únicos de falha associados às soluções de custódia centralizada e ao gerenciamento tradicional de chaves privadas.

A Qredo arrecadou US$ 120 milhões nos últimos 12 meses. Assim como na rodada seed (captação de investimento) em maio de 2021 e na venda privada de tokens em junho de 2021, a Qredo atraiu investidores financeiros e estratégicos. Os investidores estratégicos também desenvolverão soluções na Qredo para seus clientes, trazendo a próxima onda de crescimento do usuário para a rede.

A Série A de Qredo também marca um ano de evolução operacional. Em outubro de 2021, a integração inovadora da Qredo com a MetaMask Institutional começou a capacitar os usuários participar com segurança de novas inovações DeFi, como acessar pools de liquidez de "cadeia cruzada" e negociar derivativos garantidos em várias cadeias. Algumas semanas depois, a Qredo se tornou um dos poucos parceiros de tecnologia escolhidos para trazer a próxima geração de aplicativos relacionados a Bitcoin e blockchain em El Salvador.

"A infraestrutura é um campo de batalha fundamental para o dimensionamento da adoção de criptomoedas", disse Dan Tapiero, fundador e diretor executivo (CEO) da principal investidora, a 10T Holdings. "A arquitetura distribuída de Qredo e a implementação exclusiva de MPC são um fator de mudança para a custódia segura e a liquidação de ativos de criptografia. A Qredo é um projeto que tem o impulso, os recursos e a vantagem tecnológica para oferecer suporte às necessidades complexas e em evolução de seus usuários - agora e no futuro."

A Série A da Qredo inclui US$ 60 milhões de capital primário e US$ 20 milhões de investidores secundários.Os recursos arrecadados serão usados para alimentar os próximos passos do crescimento da Qredo. Isso inclui aquisições futuras, desenvolvimento adicional da funcionalidade da Qredo para usuários de varejo e facilitação da expansão geográfica da Qredo.

O grupo completo de investidores inclui: 10T Holdings, Kingsway Capital, Coinbase Ventures, Ava Labs, Terraform Labs, GoldenTree Asset Management, HOF Capital, Tokentus Investment AG, SVK Crypto, GMF Capital, Rovida Kruptos Assets Limited, Vectr Fintech, Kestrel 0x1, Kenetic Capital, Nural Capital First Light (EUA) LP, Raptor Group, Alumni Ventures Blockchain Fund e Liberty City Ventures.

A Galaxy Digital atuou como consultora financeira exclusiva da Qredo e único agente de colocação para a rodada de financiamento.

Sobre a Qredo

Qredo é uma infraestrutura de gerenciamento de ativos digitais descentralizada e um conjunto de produtos idealizado para desbloquear novas oportunidades para os investidores institucionais em criptomoedas e finanças descentralizadas. A Qredo inclui um novo protocolo blockchain de camada 2 que permite aos usuários transferir e liquidar perfeitamente o Bitcoin, Ethereum e outras das principais criptomoedas. A avançada Computação Multipartidária Gen 2.0 (MPC) da Qredo oferece segurança bancária de nível 1 e elimina a ansiedade do gerenciamento de chaves privadas. A rede da Qredo foi projetada para permitir que investidores institucionais protejam, liquidem e acessem pools de liquidez digital e participem de novas inovações em DeFi. Siga a Qredo no LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220204005347/pt/

Contato

Contato da mídia: Hannah Elgamal qredo@wachsman.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags