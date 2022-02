Comunicado do Business Wire :Global Cement and Concrete Association

A Global Cement and Concrete Association (GCCA) anunciou hoje os nomes dos vencedores do seu concurso global de fotografia 'Concrete in Life 2021' (Concreto na vida 2021), que celebra a beleza, a importância e a sustentabilidade do concreto - o mais utilizado material feito pelo homem - no mundo de hoje. As inscrições foram julgadas por um painel que incluiu um arquiteto sênior de uma empresa de renome mundial, um diretor criativo e o editor de uma importante revista de arquitetura.

Concrete in Life 2021 Overall Winner (and Urban Concrete Category Winner): Agung Lawerissa @lawerisaid, Merah Putih Bridge in Indonesia "I took my photo in the city of Ambon, Indonesia. I was interested in capturing this moment because there was a group of children playing soccer in the sand at low tide with Merah Putih bride in the background. The bridge was built to speed up the travel time between Patimura Airport on the Lei Hitu Peninsula, Central Maluku in the north and Ambon City Center on the East Lei Peninsula in the south. It is a great honour to win the Concrete in Life 2021 competition and tell the story of how concrete is bringing communities together in my country." (Photo: Business Wire)

Mais de 13.500 inscrições de todo o mundo foram submetidas ao concurso por fotógrafos profissionais e amadores do mundo todo através das mídias sociais e via e-mail. Agung Lawerissa foi nomeado o vencedor geral por sua sedutora fotografia de crianças jogando futebol na praia em frente à emblemática Ponte Merah Putih - que liga a Península Leihitu e a Península Lei Timur na Indonésia.

Os participantes foram convidados q capturar o que o concreto significa para as pessoas ao redor do mundo em quatro categorias - Concreto Urbano, Infraestrutura de Concreto, Concreto na Vida Diária e Concreto Sustentável. As fotos variaram de cenas urbanas a parques infantis, de uma bela arquitetura a redes essenciais de transporte, e das maravilhas modernas que podemos ver até a infraestrutura escondida muitas vezes fora de vista.

A categoria concreto sustentável foi recentemente criada para o concurso de 2021 para mostrar como o concreto é utilizado para alicerçar comunidades sustentáveis em todo o mundo. O concurso para celebrar o concreto coincidiu com o lançamento do GCCA de um compromisso global da indústria e um roteiro para concreto zero líquido até 2050.

Os vencedores da categoria sustentabilidade fotográfica foram Hakan Çöplü, na categoria amador, por sua fotografia convincente de um homem que atravessava uma defesa marítima na Turquia; e Rahmad Himawan, na categoria profissional, por sua impressionante fotografia de campos de arroz em uma área agrícola da Indonésia com uma pequena estrada de concreto, permitindo a realização de atividades agrícolas fundamentais e apoiando a comunidade a prosperar.

O concurso aconteceu de agosto a novembro de 2021. O vencedor geral receberá o prêmio máximo de US$ 10.000, e os vencedores da categoria recebem US$ 2.500. Os juízes do concurso foram:

- Isabel Allen, editora, Architecture Today

- John Fairley, fotógrafo e diretor criativo da Curious Productions

- Gian Luca Barone, associado sênior da Zaha Hadid Architects

- Thomas Guillot, diretor executivo da GCCA

Isabel Allen, editora da Architecture Journal, comentou: "Foi maravilhoso ver fotografias de alta qualidade de todo o mundo". O ambiente construído - casas, escritórios, escolas, estradas e outras infraestruturas vitais - é fundamental para a qualidade da existência humana e fiquei particularmente impressionada com aquelas imagens que captaram a forma como o ambiente construído pode conferir um elemento de poesia aos rituais da vida cotidiana".

Thomas Guillot, diretor executivo da GCCA, declarou: "Os vencedores do concurso mostraram maravilhosamente o quanto vivemos e interagimos com o concreto. Algumas das fotos foram espetaculares e outras mais centradas no cotidiano, e como o concreto viabiliza nossas vidas em todo o planeta".

"O concreto desempenhará um papel fundamental em nosso futuro sustentável, por isso estamos entusiasmados com o concurso que capturou a imaginação de quase todos os cantos do mundo. Agradecemos a todos aqueles que participaram e parabenizamos nossos merecidos vencedores".

Agung Lewarissa, vencedor geral do Concrete in Life, disse: "Tirei minha foto na cidade de Ambon, Indonésia. Eu estava interessado em capturar este momento porque havia um grupo de crianças jogando futebol na areia durante a maré baixa com a ponte Merah Putih ao fundo. A ponte foi construída para acelerar o tempo de viagem entre o Aeroporto de Patimura na Península Lei Hitu, Maluku Central no norte e o centro da cidade de Ambon na Península East Lei no sul. É uma grande honra vencer o concurso Concreto na Vida 2021 e contar a história de como o concreto está unindo as comunidades em meu país".

Notas aos editores:

A lista completa dos vencedores e as imagens estão anexadas. Além dos seis vencedores, os jurados do concurso selecionaram uma lista restrita que pode ser visualizada no site da GCCA.

Sobre a the GCCA:

Criada em janeiro de 2018, a Global Cement and Concrete Association (GCCA) dedica-se ao desenvolvimento e reforço da contribuição do setor para a construção sustentável. A GCCA visa promover a inovação em toda a cadeia de valor da construção em colaboração com as associações industriais, bem como com arquitetos, engenheiros e inovadores. Desta forma, a associação demonstra como soluções concretas podem atender aos desafios globais da construção e objetivos de desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que demonstra liderança industrial responsável na fabricação e uso de cimento e concreto. A GCCA está sediada em Londres, Inglaterra. Ela complementa e apoia o trabalho realizado pelas associações em nível nacional e regional.

Contato

Os pedidos de informação dos meios de comunicação devem ser dirigidos a: Matt Peacock GCCA@BCW-global.com

