Comunicado do Business Wire :Celestial AI

Celestial AI, uma empresa aceleradora de IA com uma plataforma proprietária de hardware e software para chipsets de aprendizagem automática, anunciou hoje um investimento de US$ 56 milhões na série A conduzido pela Koch Disruptive Technologies (KDT) com participação do fundo da Xora Innovation da Temasek, The Engine, a empresa de risco surgida da MIT, Tyche Partners, fundo de risco corporativo da Merck, M-Ventures, IMEC XPand, e o investidor de capital de risco no ecossistema da Universidade de Princeton, Fitz Gate. O novo capital será utilizado para expandir a equipe mundial de engenharia, desenvolvimento de produtos e compromissos estratégicos com fornecedores, incluindo a Broadcom, para construir produtos aceleradores de IA Orion da empresa. A missão da Celestial AI é transformar fundamentalmente o modo como a computação é feita com um novo sistema de processamento, com base em sua plataforma proprietária de tecnologia Photonic Fabric?, que usa luz para movimento de dados dentro e entre chips.

Impulsionados pelos avanços nas comunicações de dados, a tecnologia robusta de fotônica de silício e os ecossistemas de fabricação de volume foram estabelecidos. O setor está pronto para a implementação comercial de soluções de aprendizagem automática (ML) e computação de alto desempenho (HPC) que aproveitam a fotônica de silício integrada para movimento de dados. Para aplicativos de computação de IA, o movimento de dados é o principal fator contribuinte para a potência do sistema, sendo que a maioria das arquiteturas competitivas de liderança estão trocando reduções moderadas de energia por maior complexidade do sistema e de software. O Photonic Fabric da Celestial AI permite memória endereçável oticamente e computação (dentro e entre chips) que dissocia sua tecnologia das limitações da eletrônica e da desaceleração da Lei de Moore. Sua arquitetura proprietária permite software de sistema elegante e de baixa complexidade, permitindo mapeamento altamente eficiente de dados e computação sem necessidade de otimizações complexas. Esta vantagem de software se estende a sistemas exascala com vários chips, pois o Photonic Fabric democratiza o acesso ótico à memória e computação efetivamente ilimitadas. Os produtos aceleradores Orion AI da Celestial AI atendem a um mercado direcionado, com projeção da Omida de ultrapassar US$ 70 bilhões em 2025.

"Estamos enfrentando o problema do nosso tempo na computação - o movimento de dados eficiente", disse o Fundador e Diretor Executivo da Celestial AI, David Lazovsky. "A plataforma híbrida fotônico-eletrônica da Celestial AI nos permite aproveitar os pontos fortes complementares da eletrônica para computação e fotônica de alto desempenho e elevada precisão para movimento de dados de alta velocidade, baixo consumo de energia e alta largura de banda. O resultado são vantagens de desempenho transformacionais quanto a sistemas apenas eletrônicos. Os benefícios do aplicativo de ML vão além do desempenho e do baixo consumo de energia até a latência, software fácil de usar e baixo custo total de propriedade. Nossa diferenciação competitiva aumentará com o tempo, à medida que a complexidade do modelo de IA aumentar, impulsionando o aumento da movimento de dados."

Arquiteturas específicas de domínio direcionadas a cargas de trabalho de IA podem compensar parte da desaceleração nos avanços de CMOS, mas esta abordagem também tem seus limites. Ao integrar a fotônica em aceleradores para cargas de trabalho de IA, a Celestial AI permite avanços de mudança gradual na computação de IA. Chips e sistemas de servidores são limitados hoje pelas despesas com energia (Thermal Design Power ou TDP). O Photonic Fabric da Celestial AI permite uma redistribuição das despesas fixas com energia de movimento de dados para a computação, ao oferecer vantagens de desempenho sustentáveis e em expansão sobre todas as soluções apenas eletrônicas. Cada Joule de energia economizada no movimento de dados pode ser gasto em computação.

"A Photonics está pronta para ser a tecnologia a inaugurar a próxima era de rápido crescimento em IA e computação de alto desempenho, e acreditamos que a equipe da Celestial AI tem a experiência e a visão para impulsionar esta transformação do setor", disse Isaac Sigron, Diretor Geral da KDT e recém-nomeado Membro do Conselho da Celestial AI. "Foram as vantagens de software da Celestial AI que levaram nossa decisão de liderar este financiamento. Sua arquitetura de sistema permite simplicidade de software incomparável, o que se traduz em facilidade de uso aos clientes e redução do tempo de lançamento no mercado. O software é o caminho para a receita, e a solução da Celestial AI muda o jogo neste grande mercado e em rápida expansão."

"A Celestial AI desenvolveu uma arquitetura que é dimensionada de modo exclusivo em sistemas com vários chips e diminui bastante a carga de desenvolvimento das equipes de IA que trazem novos aplicativos ao mercado. À medida que o mundo se move para modelos de IA cada vez mais complexos, acreditamos que a vantagem competitiva da Celestial AI irá crescer apenas ao longo do tempo", disse Phil Inagaki, Diretor Geral da Xora Innovation.

SOBRE A CELESTIAL AI

A Celestial AI é uma empresa aceleradora de IA com uma plataforma proprietária de tecnologia de hardware e software que permite a próxima geração de soluções de computação de alto desempenho. A missão da Celestial AI é transformar fundamentalmente o modo como a computação é feita com sua tecnologia proprietária Photonic Fabric? que usa luz para movimento de dados dentro e entre chips.

SOBRE A KOCH DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

A Koch Disruptive Technologies (KDT) é uma empresa de investimento exclusiva, com foco em capacitar os fundadores a criar um mundo possível. A KDT oferece uma abordagem de investimento flexível e em vários estágios que inclui tanto o empreendimento tradicional quanto os estágios de crescimento. Trabalhamos com empreendedores de princípios que vêm construindo empresas transformadoras, interrompendo o status quo e criando novas plataformas. A KDT é uma subsidiária da Koch Industries, uma das maiores empresas privadas do mundo, com receita de US$ 115 bilhões e operando em mais de 70 países. A KDT ajuda suas parcerias a liberar todo o seu potencial, trazendo os recursos e a rede da Koch a eles, ao estruturar soluções de capital exclusivas e adotar uma mentalidade de benefício mútuo a longo prazo. Para mais informação, acesse www.kochdisrupt.com.

Contato

Mídia: Preet Virk pv@celestial.ai

