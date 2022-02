Analistas preveem trégua de testes de armas da Coreia do Norte durante Jogos

Analistas preveem uma trégua no frenesi de testes militares da Coreia do Norte durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, depois que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou "calorosas felicitações" a Pequim nesta sexta-feira (4).

A imprensa estatal norte-coreana noticiou que o líder comunista enviou "calorosas felicitações" ao presidente chinês, Xi Jinping, pela abertura dos Jogos Olímpicos nesta sexta, "apesar da crise sanitária mundial e de difíceis circunstâncias sem precedentes".

"A tocha olímpica ardendo em Pequim demonstra claramente que não há dificuldade nem desafio que impeça o povo chinês de avançar com firmeza", disse Kim em sua mensagem, segundo a agência de notícias estatal KCNA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Analistas veem nesta mensagem um sinal de que o regime comunista vai interromper a série de testes de armas lançados durante o mês passado. Foram sete testes diferentes.

Os testes da Coreia do Norte em janeiro causaram "muito desconforto" em Pequim, disse à AFP Cheong Seong-chang, do Centro de Estudos da Coreia do Norte, do Instituto Sejong.

"Mas, como Kim Jong-un enviou uma mensagem de felicitações a Xi Jinping, a China pode esperar que Pyongyang desista dos testes de armas durante as Olimpíadas", acrescentou.

É "altamente improvável" que Pyongyang "incomode" Pequim, lançando mísseis durante os Jogos, concordou Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-coreanos.

"A China claramente não quer nenhuma tensão militar durante os Jogos. Além disso, a ONU pediu a todos os países que respeitem uma trégua durante os Jogos Olímpicos, o que adiciona outra camada de pressão", explicou.

A Coreia do Norte está impedida de participar de Pequim 2022, devido a uma sanção do Comitê Olímpico Internacional por não ter enviado atletas aos Jogos de Tóquio por preocupações com o coronavírus.

cdl-ceb/cwl/leg/dbh/mar/tt

Tags