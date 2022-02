UE anuncia envio de missão de observação eleitoral à Colômbia

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (3) o envio de uma missão de observação à Colômbia para as eleições legislativas de março e pleito presidencial previsto para maio.

A missão será chefiada pelo eurodeputado espanhol Javi López, que atualmente é cotitular da missão interparlamentar UE-América Latina.

Em comunicado, o chefe da diplomacia da UE, o espanhol Josep Borrell, destacou o valor das eleições deste ano após a assinatura do acordo de paz, alcançado em 2016 visando acabar com décadas de violência.

López, que disse se sentir "honrado" por liderar a missão, expressou sua esperança de que o trabalho da equipe ajude a "construir confiança e fortalecer ainda mais a democracia no país".

A quatro meses das eleições presidenciais, o cenário político colombiano parece se encaminhar para um duelo entre esquerda e direita, dada a pulverização dos candidatos situados no centro do espectro.

As legislativas de 13 de março servirão também para a realização de eleições partidárias para definir os candidatos à presidência para suceder o atual mandatário, Iván Duque.

O conflito que por mais de meio século colocou guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes e agentes do Estado uns contra os outros continua no centro do debate político no país.

Após a assinatura do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), surgiram novas preocupações entre os eleitores.

Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas no ano passado em rejeição ao governo, exigindo um Estado mais solidário diante do aumento da pobreza, que em 2020 afetava 42,5% dos 50 milhões de habitantes da Colômbia, segundo as estatísticas disponíveis.

