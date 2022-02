Thiem planeja voltar em março no Masters 1000 de Indian Wells

Dominic Thiem, afastado das quadras desde junho devido a uma lesão no pulso, espera retornar às competições no Masters 1000 em Indian Wells (Estados Unidos, de 10 a 20 de março), disse o tenista austríaco em um comunicado nesta quinta-feira.

O ex-número 3 do mundo, campeão do Aberto dos Estados Unidos 2020, deveria participar esta semana do torneio em Córdoba (Argentina), mas acabou desistindo devido a "uma pequena tensão nos ligamentos" da mão direita.

O austríaco de 28 anos, atualmente 37º do mundo, não estará nos torneios de Buenos Aires (7 a 13 de fevereiro), Rio (14 a 20 de fevereiro) e Santiago (21 a 27 de fevereiro).

"Nunca é fácil voltar às competições após um hiato de sete meses. Vou seguir o conselho do médico, descansar alguns dias e retomar os treinos na próxima semana", explicou Thiem.

