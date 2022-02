Shell registra lucro de US$ 20,1 bilhões em 2021

O grupo petroleiro Shell registrou lucro líquido de 20,1 bilhões de dólares em 2021, graças ao aumento do preço do petróleo, após um prejuízo de US$ 21,7 bilhões um ano antes, informou a empresa em um comunicado.

"O ano de 2021 foi crucial para a Shell", afirmou o CEO da empresa, Ben van Beurden.

O grupo simplificou seu nome - agora é apenas Shell e não Royal Dutch Shell - e estrutura e estabeleceu planos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, recordou Ben van Beurden.

O executivo anunciou ainda um programa de recompra de ações por um total de 8,5 bilhões de dólares.

Em 2020, devido aos confinamentos provocados pela pandemia de covid-19, os preços do petróleo caíram, chegando inclusive a ficar negativos, o afetou muito a empresa.

Em 2021, os preços se recuperaram com força e um barril de Brent do Mar do Norte está sendo negociado a quase US$ 90.

No ano passado, os acionistas da Shell apoiaram os planos de transferir a sede da empresa da Holanda para o Reino Unido e remover as palavras "Royal Dutch" de seu nome.

Isso representou uma mudança da sede tributária para o Reino Unido, embora a Shell mantenha quase 8.500 funcionários na Holanda.

bcp/mas/zm

Tags