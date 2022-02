Secretário dos EUA discutiu eventual invasão russa à Ucrânia com ministro chinês

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, discutiu com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, as potenciais "consequências" de uma intervenção da Rússia na Ucrânia. A conversa entre as autoridades sobre o tema ocorreu na semana passada, conforme revelado nesta quinta pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, durante entrevista coletiva.

Price disse que uma eventual invasão russa representa um risco também para a China, por seus impactos para a economia e a segurança globais.

O porta-voz enfatizou que os EUA ameaçam com grandes consequências econômicas para a Rússia, caso o governo de Vladimir Putin resolva dar esse passo.

Segundo Price, os russos não conseguiriam compensar o que perderiam em negócios com o Ocidente com a China e, neste caso, ficariam "muito dependentes" da economia chinesa.

O porta-voz ainda comentou sobre o suposto esforço russo para fabricar um pretexto e invadir a Ucrânia. Segundo ele, a estratégia foi revelada publicamente pelo governo americano para evitar que Moscou lance mão desse expediente.

