Rússia 'apoia' luta 'antiterrorista' dos EUA, após morte de chefe do EI

A Rússia deu nesta quinta-feira (3) seu "apoio" às ações "antiterroristas" dos Estados Unidos após a morte de um líder do Estado Islâmico (EI) em um bombardeio americano na Síria, indicou a chancelaria, em um tom conciliatório que contrasta com as tensões envolvendo a Ucrânia.

"Apoiamos os esforços de outros países, incluindo os de membros da coalizão liderada pelos Estados Unidos [na Síria], na área antiterrorista", disse o governo russo em comunicado, no qual também pede uma "investigação completa" sobre possíveis vítimas civis no bombardeio.

Além disso, o documento enfatiza que a Rússia está "pronta para cooperar com todos os países interessados em fornecer uma resposta conjunta e eficaz a essa ameaça comum [do terrorismo]".

E destaca que a Rússia "dá uma contribuição decisiva" nessa luta na Síria, referindo-se ao seu envolvimento na guerra civil síria em apoio ao presidente Bashar al-Assad.

O presidente americano, Joe Biden, disse que a operação na província síria de Idlib, que resultou na morte de Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, "tirou do campo de batalha um grande líder terrorista e enviou uma mensagem forte aos terroristas de todo o mundo: vamos caçá-los e encontrá-los".

A declaração contrasta com a tensão diplomática das últimas semanas, relacionada às acusações dos EUA de um suposto plano russo de invadir a Ucrânia.

