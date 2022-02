Rússia 'apoia' ações 'antiterroristas' dos EUA, após morte de chefe do EI (oficial)

A Rússia deu nesta quinta-feira (3) seu "apoio" às ações "antiterroristas" dos Estados Unidos após a morte de um chefe do grupo Estado Islâmico (EI) em um bombardeio americano na Síria, indicou a chancelaria, em um tom conciliatório que contrasta com as tensões entre os dois países sobre a Ucrânia.

"Apoiamos os esforços de outros países, incluindo os de membros da coalizão liderada pelos Estados Unudos [na Síria], na área antiterrorista", disse o comunicado russo, também pedindo uma "investigação completa" sobre possíveis vítimas civis nesse bombardeio.

