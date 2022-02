Polícia usou programa-espião em testemunha no processo de Netanyahu, diz imprensa

A polícia israelense teria usado um programa de espionagem para vigiar uma testemunha-chave no julgamento do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu - informou a imprensa local nesta quinta-feira (3).

Em uma gravação divulgada pelo telejornal da emissora Channel 12, ouve-se policiais falando, aparentemente, sobre grampear o telefone de Shlomo Filber, um ex-aliado de Netanyahu que se tornou testemunha da acusação.

"É como se fosse ilegal (...) instalar o aplicativo", diz um policial na gravação.

Embora a polícia israelense tenha-se negado a comentar as notícias sobre as gravações, um porta-voz disse à AFP que "a polícia israelense vai cooperar de forma plena e transparente" com a equipe de investigação nomeada pelo procurador-geral para investigar o possível uso indevido do programa-espião de espionagem.

Premiê de 2009 a 2021, Netanyahu enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso de confiança, as quais ele rejeita. Seu julgamento deve levar meses, e os recursos da defesa podem se arrastar por anos.

Em janeiro passado, a imprensa israelense noticiou que o ex-chefe de governo negocia um acordo com o procurador-geral que incluiria uma admissão de "torpeza moral". Com isso, poderia sofrer uma sanção de sete anos sem participação política. Netanyahu nega esta negociação.

A versão de que a polícia espionou Filber surgiu em meio a uma investigação mais ampla sobre a vigilância policial não autorizada de telefones israelenses.

O Ministério da Justiça se comprometeu a investigar o tema, após uma reportagem do jornal de negócios Calcalist. Segundo a matéria, a polícia usou o programa israelense de espionagem Pegasus contra manifestantes anti-Netanyahu.

Inicialmente, a polícia negou que isso tenha ocorrido, mas, na terça-feira (1º), pareceu mudar de posição, afirmando que "novos elementos mudam certos aspectos do assunto".

Pegasus é um programa de vigilância que pode ativar a câmera, ou o microfone, de um telefone celular para coletar informações do aparelho.

Gerou polêmica mundial no ano passado, após revelações de que foi usado para espionar jornalistas e dissidentes em países como México, Hungria, Polônia e Arábia Saudita.

