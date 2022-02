PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Erdogan tenta mediação entre Ucrãnia e Rússia e esforços diplomáticos europeus prosseguem

ARGENTINA DROGA: Cocaína adulterada deixa 20 mortos na Argentina

MUNDO VÍRUS: Europa vive uma "trégua" na covid-19 que pode levar ao fim da pandemia

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

KIEV:

Presidente turco tenta mediação entre Ucrânia e Rússia para evitar conflito armado

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viaja neste quinta-feira a Kiev para tentar estabelecer uma mediação entre Ucrânia e Rússia, em mais um esforço diplomático europeu para tentar evitar um conflito armado.

KIEV:

Economia ucraniana já paga o preço de crise com a Rússia

Em um escritório no centro de Kiev, Dmytro Voloshyn enumera as perguntas que ele e muitos outros empresários ucranianos se fazem, nesse contexto de tensão e risco de invasão russa.

=== ARGENTINA DROGA ===

BUENOS AIRES:

Cocaína adulterada deixa pelo menos 20 mortos na Argentina

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 70 foram hospitalizadas na periferia noroeste de Buenos Aires vítimas de intoxicação por de cocaína adulterada, supostamente com opiáceos, informaram as autoridades.

=== MUNDO VÍRUS ===

COPENHAGUE:

OMS: Europa vive 'trégua' na covid-19 que pode levar ao fim da pandemia

Dois anos depois da explosão da pandemia de covid-19, a Europa pode entrar em breve "em um longo período de tranquilidade", graças aos elevados percentuais de população vacinada, à escassa virulência da variante ômicron e o fim do inverno, afirmou nesta quinta-feira a OMS.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden visita NY com sensível tema da criminalidade na agenda

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai entrar no tema politicamente traiçoeiro da criminalidade e das armas, com uma visita a Nova York nesta quinta-feira (3), onde recentes tiroteios contra policiais deixaram dois agentes mortos e em um momento em que a insegurança aumenta nas principais cidades do país.

CARACAS:

Trinta anos da rendição de Chávez após golpe fracassado

A filha do presidente estava ao telefone quando ouviu as primeiras rajadas na residência oficial. Em 3 de fevereiro de 1992, tarde da noite, eclodiu um golpe de Estado na Venezuela liderado por Hugo Chávez, um militar desconhecido há 30 anos.

-- EUROPA

LILLE:

Europeus discutem política migratória, pressionados por 'solidariedade obrigatória'

Os ministros europeus do Interior se reúnem nesta quinta-feira (3) em Lille, norte de França, para debater a reforma da política migratória da UE, pressionados pela França por uma "solidariedade obrigatória" na distribuição dos requerentes de asilo.

BERLIM:

Discreto início do chanceler alemão alimenta críticas

A pergunta "onde está Olaf Scholz?" é um sucesso nas redes sociais na Alemanha e ilustra as críticas ao novo chanceler, considerado muito discreto em questões como a crise na Ucrânia ou a pandemia.

-- ÁFRICA

ACRA:

Golpes de Estado desestabilizam cúpula de líderes da África Ocidental

Os líderes da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) se iniciaram nesta quinta-feira (3) uma reunião de cúpula em Gana, marcada pela ausência de Mali, Guiné e Burkina Faso), que foram suspensos após os golpes militares dos últimos meses.

-- ORIENTE MÉDIO

ATME:

Operação americana na Síria contra extremistas deixa 13 mortos

Forças especiais dos Estados Unidos executaram uma operação para capturar extremistas no noroeste da Síria nesta quinta-feira (3), que terminou com 13 mortos, incluindo sete civis, informou uma ONG.

-- ÁSIA

CABUL:

Regime talibã acredita que está 'mais perto' do reconhecimento internacional

Os talibãs estão "cada vez mais perto" do reconhecimento internacional depois dos contatos diplomáticos na Noruega, assegurou seu ministro das Relações Exteriores em entrevista à AFP, embora tenha afirmado que o novo regime no Afeganistão não atuará "sob pressão de ninguém".

SEUL:

Líder norte-coreano aparece montado em cavalo branco em vídeo de propaganda

Galopando por uma floresta em um cavalo branco: é assim que o norte-coreano Kim Jong-un aparece em um novo vídeo de propaganda, no qual exalta sua liderança econômica, sem citar, no entanto, os recentes lançamentos de mísseis que desafiam as sanções internacionais impostas a Pyongyang.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das semifinas da Copa Africana das Nações

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

