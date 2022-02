Nintendo aumenta previsão de lucro e reduz expectativa de vendas do Switch

A Nintendo aumentou, nesta quinta-feira (3), sua previsão de lucro, graças ao forte desempenho de seus últimos lançamentos de jogos, embora tenha voltado a reduzir a expectativa de vendas de seu console Switch por problemas na cadeia de suprimentos global.

A gigante japonesa antecipou um lucro líquido de 400 bilhões de ienes (US$ 3,5 bilhões) no final do ano fiscal, em março, 50 bilhões de ienes acima da estimativa de novembro.

A Nintendo registrou o maior lucro de sua história no período 2020-21. Este resultado foi impulsionado pelo crescente interesse nos jogos, já que a pandemia forçou as pessoas a buscarem entretenimento em casa.

A empresa com sede em Kyoto também elevou suas previsões de venda para o ano que termina em março de 2022, para 1,65 trilhão de ienes, de uma previsão inicial de 1,6 trilhão de ienes.

A empresa agora espera vender 23 milhões de unidades de seu console Switch neste ano fiscal, abaixo das 24 milhões anunciadas no trimestre anterior.

"Em relação ao risco empresarial, o impacto prolongado da covid-19 e a escassez global de semicondutores criam um estado de constante incerteza, com a possibilidade de impactos futuros na produção e nas remessas", afirmou a Nintendo, no comunicado.

A empresa enfrentou especulações sobre seus planos para uma nova versão do Switch, lançada originalmente em 2017, mas não ofereceu pistas a esse respeito nesta quinta-feira.

