Mulher é detida após jogar filha de 3 anos em jaula com urso; veja o vídeo

No último final de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de uma mulher jogando a própria filha, de apenas 3 anos, dentro da jaula de um urso. A situação aconteceu no zoológico de Tashkent, no Uzbequistão, e foi registrada pelas câmeras de segurança. A mulher foi presa após o incidente e a criança foi resgatada com ferimentos leves.

Após a queda, o animal se aproximou e apenas cheirou a menina. Segundo o portal Daily Mail, seis tratadores entraram na jaula para resgatar a menina. O urso pardo (Ursus arctos), que se chama Zuzu, foi atraído para a parte interna do local para que retirassem a criança.

“Estamos com medo de pensar como isso terminaria se o urso reagisse à criança como sua presa”, disse um representante do zoológico.

Enquanto acontecia o resgate, a mãe observava a cena. “Não está completamente claro qual era o motivo dela”, pontuou o porta-voz do local. A mulher foi detida e deve responder por tentativa de homicídio, podendo ser condenada por até 15 anos de prisão.

A criança foi levada ao hospital para tratar a concussão e os cortes na cabeça causados pela queda de cinco metros de altura. A menina apresenta um quadro estável e segue em observação médica.

